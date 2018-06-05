Меньше этажей: в Украине с сентября заработают новые строительные нормы

Новые строительные нормы относительно ограничения высотности, застройки в зеленых зонах, ограничения плотности и этажности застройки вступят в силу с 1 сентября.

Новые государственные строительные нормы, которые регулируют планирование и застройку территорий, школ, улиц и дорог, в частности, вводят новые линии ограничения высотности, застройки в зеленых зонах, ограничение застройки безопасности эвакуации, ограничение плотности и этажности официально вступят в силу с 1 сентября 2018 года.

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Об этом УНИАН сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

«Обновленные ГСН по планированию и застройке территорий, школ, улиц и дорог уже опубликованы и с 1 сентября этого года согласно всем процедурам официально вступят в силу. Это важные и необходимые изменения для повышения безопасности и комфорта людей, над которыми в последнее время Минрегион работал совместно с большой командой специалистов: разработчиками, экспертами, специалистами отрасли и общественностью», - написал Парцхаладзе.

Он отметил, что в опубликованных ГСН вводится новые линии ограничения высотности («голубые линии»), застройки в зеленых зонах («зеленые линии»), ограничение застройки безопасности эвакуации («желтые линии»), ограничение плотности и этажности.

В ГСН относительно улиц и дорог среди прочего ограничиваются парковки на тротуарах и дорогах, устанавливаются нормы по безопасности обустройства дорог («островки безопасности», защитные ограждения на остановках общественного транспорта). ГСН относительно школьных зданий предусматривает обязательное обустройство инклюзивного пространства, внедрение энергоэффективных мероприятий, увеличение площади учебных классов.

Парцхаладзе подчеркнул, что планируется обновить еще ряд ГСН.

«Сегодня в Украине действует 109 ГСН, 25% из которых являются устаревшими, поэтому мы активно их обновляем. В прошлом году мы утвердили 13 ГСН, на этот год запланировано проверить 22 ГСН, в 2019 - еще 30. Просмотр и обновление нормирования - это непрерывный и необходимый процесс для того, чтобы для людей создавались безопасные и комфортные условия, а строительство проектировалось по современным стандартам с использованием новейших технологий», - отметил заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, ранее Парцхаладзе заявлял, что органы местного самоуправления должны до 2019 года разработать историко-архитектурные опорные планы, использование которых позволит существенно минимизировать коррупционные проявления при разработке историко-градостроительных обоснований.