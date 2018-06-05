Тариф на воду в Киеве могут поднять еще на 50%

Тариф на холодную воду в Киеве в 2019 году вырастет в среднем на 49,6% - до 23,17 грн за куб. м.

Расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в Киеве в 2019 году вырастет в среднем на 49,6% – до 23,17 грн за куб.м.

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Об этом говорилось во время открытого обсуждения предложений «Киевводоканала» по установлению тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения на 2019 год, сообщает пресс-служба предприятия.

«Расчет тарифов на 2019 год выполнен в соответствии с требованиями постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 10.03.2016 №№ 302 и 303», - сказано в сообщении.

Во время презентации директор Департамента экономики и финансов «Киевводоканала» Ирина Кирилюк подробно рассказала о самых значительных статьях расходов в структуре тарифов.

«Пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств. Расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению, по подсчетам АК «Киевводоканал», изменится в среднем на 49,6% и составит 23 грн 17 коп.», - цитирует ее слова пресс-служба компании.

Председатель правления – генеральный директор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий в свою очередь отметил, что если тарифы будут ниже, то возможны последствия как технического, так и финансового характера.

«Предприятие потеряет возможность реагировать на аварийно-восстановительные работы и в полном объеме выполнять их. Также большой проблемой является отток квалифицированных кадров, и без увеличения тарифа мы и в дальнейшем будем их терять», - сказал он.

Новицкий добавил, что расчет тарифов вынесут на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, только после того, как будут рассмотрены все замечания.

Сообщается, что протокол нынешнего заседания направили на рассмотрение в Нацкомиссию.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в ближайшее время планирует увеличить тариф на холодное водоснабжение и водоотвод для «Киевводоканала» на 7,9% - с 15,49 до 16,716 грн за куб. м.

Справка УНИАН. «Киевводоканал» - коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотвода в Киеве, которое отвечает за забор, подъем воды из поверхностных из подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям. Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.