Киевсовет просит "Нафтогаз" не оставлять столицу без горячей воды

Депутаты просят председателя набсовета "Нафтогаза" срочно заключить договоры на поставки газа для обеспечения киевлян горячей водой.

Киевсовет просит председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" принять срочные меры по заключению договоров на поставки природного газа для выработки тепловой энергии и обеспечения киевлян горячей водой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня на заседании сессии Киевсовета общем депутатском запросе, адресованном "Нафтогазу".

Этот документ был подготовлен в срочном порядке и внесен в повестку дня для рассмотрения как безотлагательный.

Докладывая по этому вопросу, председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников отметил, что перед тем, как документ был внесен в сессионный зал, его согласовали все фракции, и он подписан председателями всех пяти фракций горсовета.

Он зачитал текст общего запроса.

"Нафтогаз" отключил горячее водоснабжение для половины населения Киева. Без горячего водоснабжения остались детские сады, пансионаты для пожилых людей, интернаты. "Нафтогаз" взял в заложники киевлян, шантажируя финансовыми обязательствами. Жителям столицы хотят навязать более миллиарда гривен долгов. Но мы не можем этого допустить. Долги "Киевэнерго" никогда не станут долгами киевлян", - отмечается в документе.

Киевсовет, учитывая ситуацию, требует срочно принять меры по заключению договоров на поставку природного газа для производства тепловой энергии и для предоставления услуг по горячему водоснабжению населению, бюджетным учреждениям и другим категориям потребителей.

Документ поддержали 90 из 99 присутствующих в зале депутатов.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив сразу же озвучил поручение заместителю председателя КГГА Петру Пантелееву, который присутствовал в сессионном зале, срочно подготовить и отправить обращение Киевсовета председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». После перехода права управления возник вопрос о заключении новых договоров на поставку газа с «Нафтогазом» и «Киевгазом».

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова; общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что задолженность ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, поэтому вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Он отметил, что относительно 1,2 млрд грн между сторонами сейчас идет судебный спор.

Власти Киева предлагают решать проблему параллельно - предоставлять услуги киевлянам бесперебойно и решать спор в судебной плоскости или какой-то другой.

29 мая 1366 потребителям возобновили поставки горячей воды, которые были прекращены с апреля, благодаря подключению объектов к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вместо районных котельных и станций теплоснабжения. Но 3 тысячи зданий не имеют возможности подключения к ТЭЦ, поэтому они остаются без горячего водоснабжения.