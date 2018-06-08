Нежизнеспособная реформа "коммуналки"

В Украине с 10 июня планировался старт реформы жилищно-коммунального хозяйства. Должен был вступить в силу принятый еще в ноябре 2017 года закон о ЖКХ. Его действие сразу было отстрочено на полгода, а некоторые нормы заработали бы только с 1 января 2019-го. «Пробуксовку» нововведений тогда объясняли необходимостью разработки сотни подзаконных актов, чтобы механизмы действовали в полной мере. Да и собственникам жилья дали время на подготовку к новым правилам, которые полностью изменят систему коммунальных услуг. Но, как оказалось, реформа может отодвинуться еще на более поздний срок – нормативная база так и не подготовлена.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица, совместно с органами местного самоуправления и Ассоциацией городов Украины, обратилась к парламенту и правительству с просьбой отложить реформу.

«У нас мало времени, и есть еще ряд задач, которые нужно выполнить. В частности, подготовить план имплементации законодательных изменений с учетом особого статуса столицы», - сказал Кличко, добавив, что важным вопросом остается осознание жителями Киева ответственности за общую совместную собственность, которой являются многоквартирные дома.

«Мы работаем над тем, чтобы повысить заинтересованность жителей таких домов в создании ОСМД и реализации энергоэффективных мероприятий. А также контроль совладельцев многоквартирных домов качества предоставления жилищно-коммунальных услуг», - подчеркнул мэр столицы.

Главная проблема внедрения закона о ЖКХ касается вопросов заключения договоров между поставщиками и потребителями услуг, выбора управляющей компании, которая сменит ЖЭКи, а также ответственности за качество поставляемых услуг и их оплаты, начисления пени, для чего и требуются подзаконные акты.

23 мая перечисленные проблемы были рассмотрены на заседании парламентского комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства при участии профильного вице-премьера Геннадия Зубко. Все согласились, что вступление в силу закона нужно перенести. Причем действие ряда статей, которые касаются коммунальных услуг, - на 1 мая 2019 года, а обслуживания домов - на 1 января 2020 года. Законопроект с этими нормами был зарегистрирован в Раде 4 июня.

Эксперты считают отсрочку реформы верным решением, но главное не только перенести введение в силу закона о ЖКХ, важней откорректировать документ в целом. В нынешней редакции он не решает ни одной проблемы жилищно-коммунального хозяйства, документ нежизнеспособен.

Мертворожденный закон

Глава Ассоциации экономистов Украины Вячеслав Лебедь считает, что закон о жилищно-коммунальном хозяйстве, как и поданный в Раду новый законопроект, не смогут изменить ситуацию в отрасли, которая, как никакая другая, требует изменений.

«Нужно не новые законы о сроках реформы принимать, а полностью перерабатывать уже принятый закон. Он на сегодня - пустой шкаф, есть габариты, но больше ничего нет. Ни Кабмин, ни профильное министерство ничего не сделали для его наполнения», - отметил эксперт.

Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко также считает, что рассматривать нужно в целом реформу, а не только ее сроки, поскольку закон не решает насущных проблем ЖКХ.

«Ключевые нововведения – многоквартирный дом должен выбрать себе управляющего. Это – абсолютно мертворожденная норма. Она появилась еще в 2015 году в законе про особенности права собственности в многоквартирных домах, которым прописывалось в течение года создать ОСМД. Но этот закон, как и сама норма, благополучно провалились. В Украине на сегодняшний день примерно 25% многоквартирных домов создали ОСМД, а в Киеве – и того меньше, порядка 10%. То есть, институт ОСМД у нас не прижился. В новом законе жильцы многоквартирных домов должны выбрать управляющую компанию. Если они этого не сделают, то управляющую компанию назначит местная власть. Но для этого нужно провести собрание жильцов, и если это сделать не удастся, то местная власть не сможет назначить управляющую компанию, и в законе это оговорено. То есть, закон сам себя загоняет в глухой угол. Кроме того, если даже собрание пройдет, но не все жильцы дома будут на нем присутствовать, то решение собрания всегда можно будет обжаловать, как и назначение управляющей компании. И эту норму нужно пересматривать», - сказал Сергиенко.

Еще одной проблемой закона он назвал установление домовых счетчиков, а это лишает целесообразности установки внутриквартирных счетчиков. «То есть, все потери в середине дома при подаче тепла или воды будут распределяться на всех жильцов. Вводится коллективная ответственность за потребленную услугу вместо индивидуальной, которая подразумевает оплату за конкретную услугу. Таким образом, по новому закону жилец будет платить за себя и за того парня. Это - ничто иное, как государственный рэкет в пользу монополистов, предоставляющих услуги», - отметил эксперт.

По его словам, главной фундаментальной проблемой является коллективная ответственность при индивидуальном потреблении услуги. «И решить ее можно только одним способом – в каждой квартире должен быть индивидуальный счетчик, причем фиксировать температуру как воды, так и поданного тепла. Все потери внутри дома должны учитываться, тогда поставщик услуги будет заинтересован их избегать, так как не получит за это деньги, он будет вынужден держать под контролем состояние систем дома», - подчеркнул Сергиенко.

Эксперты сходятся во мнении, что реформа требует отсрочки и полной коррекции. Да и сама она повисла в воздухе – новый законопроект о следующих сроках ее ведения депутаты вряд ли успеют принять до 10 июня.

«Законопроект №6424 был зарегистрирован в Раде 4 июня. Только 5 июня он попал в комитеты для обсуждения. Согласно регламенту, его рассмотреть до 10 июня не смогут. А если еще учесть «насыщенный» график пленарных заседаний Верховной Рады, то, в лучшем случае, к этому закону могут приступить в конце июня, и то - только рассмотреть», - считает Лебедь.

Однако, по его словам, это не столько важно, ведь главные проблемы ЖКХ не решены. «Судя по моему общению со специалистами, в Раде есть несколько групп, видение которых относительно судьбы закона противоположны. Закон, которым хотят сформировать такой сложный механизм как ЖКХ, сырой, а отрасль - очень сложная. К ней нужно подходить профессионально, чего у нас нет», - сказал он.

В свою очередь, Сергиенко убежден, что сложившаяся ситуация никак не отразится на украинцах. «Никто закон выполнять не будет, если даже не успеют принять решение о его отсрочке. Это еще раз демонстрирует умственные способности наших парламентариев, авторов закона - Алены Бабак и остальных членов профильного парламентского комитета. Они с такой настойчивостью пропихивали и руками, и ногами полтора года этот закон, а в результате выяснилось, что пропихивали они недееспособный документ, который не только не решает проблемы отрасли, но его даже нельзя реализовать», - комментирует ситуацию Сергиенко.

Эксперты считают, что возможен еще один вариант - закон о реформе ЖКХ вообще втихую «похоронят». Ведь такие случаи для Украины не в диковинку. К примеру, закон «Об отходах», в который еще в 2012 году, согласно планам по евроинтеграции, была внесена соответствующая директивам ЕС статья, обязывающая с 1 января 2018 года сортировать весь мусор по видам материалов. В частности, документ запрещает захоронение на полигонах необработанных бытовых отходов. Предусмотрены даже штрафы за несоблюдение этой нормы. Но вот только мусор никто не сортирует, и никто никого не штрафует. Причина одна – инфраструктура к внедрению раздельного сбора отходов не подготовлена. Да и подзаконных актов до сих пор нет – ни нормативов сортировки, ни перечня последовательности операций. Причем, длится это ни один год. То есть, закон как бы есть, но на деле его нет. Существует большая вероятность, что и судьба закона о ЖКХ будет выглядеть также.

Нана Черная