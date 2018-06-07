Депутаты отложили введение штрафов за отсутствие счетчиков на тепло и воду

Верховная Рада отложила введение в действие закона о ЖКХ. При этом, нормы закона, регулирующие услугу по управлению многоквартирным домом, вводятся в действие с 10 июня 2018 года.

Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает отсрочку введения в действие Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и Закона "О жилищно-коммунальных услугах» в части разделения тарифов за коммунальные услуги и штрафов за нарушение сроков установки счетчиков на тепло и воду.

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За принятие соответствующего закона №8424 проголосовали 242 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Этот законопроект подготовлен как технический. Он должен исправить ситуацию с введением в действие двух законов: Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах". К сожалению, то количество подзаконных актов, которое должно быть подготовлено правительством, пока в полной мере не подготовлено. Поскольку водой, газом, электричеством люди пользуются каждый день, мы не можем оставить нерешенным введение в действие законов. Поэтому, комитет просит, чтобы вы проголосовали за основу и в целом этот закон. Суть его в том, что мы откладываем введение в действие Закона "О жилищно-коммунальных услугах» только в части коммунальных услуг. Это вода, тепло, обращение с отходами. В то время, как услуга по управлению будет вводиться уже с воскресенья. То есть, уже со следующего месяца мы разрешим людям выбирать самостоятельно управляющих. Мы демонополизируем рынок управления жильем», - сказала народный депутат Алена Бабак, представляя данный законопроект.

Она отметила, что, в связи с неготовностью подзаконных актов по коммунальным услугам, пока нельзя демонополизировать рынок управления жильем.

«Не готовы постановления Кабмина, порядки формирования тарифов. Поэтому комитет просит отложить это до 1 мая следующего года, после отопительного сезона», - сказала она.

Согласно пояснительной записке, законом предусматривается отсрочка до 1 августа 2020 года вступления в силу нормы о применении финансовых санкций к субъектам хозяйствования за нарушение сроков установления средств учета тепловой энергии и воды.

Также, предусмотрена отсрочка введения в действие Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» №2189 до 1 мая 2019 года в части регулирования коммунальных услуг.

«Определено, что уже заключенные договоры о предоставлении коммунальных услуг сохраняют силу на условиях, определенных такими договорами, однако потребители должны заключить с исполнителями коммунальных услуг договоры о предоставлении соответствующих услуг согласно Закону №2189 до 1 мая 2020 года. Нормы закона №2189, регулирующие услугу по управлению многоквартирным домом, вводятся в действие с 10 июня 2018 года. Однако, договоры о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, которые уже были заключены, сохраняют силу на условиях, определенных такими договорами, пока не будут заключены договоры о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом», - отмечается в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, Закон «О жилищно-коммунальных услугах» был принят парламентом 9 ноября 2017 года. Представляя этот документ, народный депутат Алена Бабак сообщила, что, согласно ему, ЖЭКи должны лишиться монополии на рынке предоставления коммунальных услуг.

Закон предлагает выделить из квартирной платы услугу по обращению с твердыми отходами. Также внедряется типовой договор на управление домом, который предусматривает прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и платы за услуги по управлению.

22 июня 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается обязательная установка домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

В соответствии с законом, полностью узлами коммерческого учета тепловой энергии и узлами коммерческого учета воды для нежилых зданий должны быть оснащены здания до 02.08.2018 года, а для жилых зданий - до 02.08.2019 года.