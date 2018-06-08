Киевский "Магелан" за долги отошел российскому "Сбербанку"
ДП "Край Проперти" бизнесмена Анатолия Юркевича задолжало "Сбербанку" 68 миллионов долларов, залогом по кредиту выступил ТЦ "Магелан".
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Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу банка.
"ТЦ "Магеллан", право собственности на который с декабря 2017 года принадлежит банку, ранее был оформлен на одно юридическое лицо - ГП "Край Проперти". Компания задолжала Сбербанку около 68 миллионов долларов", - отметили в пресс-службе.
По информации банка, еще в декабре 2017 года "Сбербанк" стал владельцем ТЦ, что отражено в Едином реестре прав. Однако реализовать свои права собственности не дали две меры обеспечения.
"Этими мерами обеспечения банк был ограничен в пользовании своим имуществом: он не мог не только непосредственно пользоваться объектом, но и подписывать любые договоры, все платежи от арендаторов незаконно получал предыдущий владелец, а все риски, связанные с работой ТРЦ - пожарные, налоговые и прочие - нес банк. Более того, одним из вышеуказанных обеспечений сотрудникам банка был запрещен доступ на территорию ТРЦ "Магеллан", - пояснили в пресс-службе.
В конце мая Верховный Суд Украины снял запрет на право банка пользоваться имуществом.
При принятии залоговых объектов в залог "Сбербанк" погасил часть задолженности по цене стоимости этих объектов.
Однако по данным "Сбербанка", структуры, связанные с бизнесменом Юркевичем, еще не выполнили своих финансовых обязательств в полном объеме на примерно 45 миллионов долларов.
"Банк будет продолжать работу по взысканию задолженности с недобросовестного заемщика с целью защиты интересов своих вкладчиков", - добавили в банке.
Как отмечалось, 2 июня вход в ТЦ "Магелан" был заблокирован представителями банка.
"Ашан" приостановил работу супермаркета в ТЦ "Магелан" до 10 июня.
Представители "Край Проперти" считают такие действия банка неправомерными.