В России долги за коммунальные услуги достигли почти $3 млрд

В России в 2014 году по сравнению с предыдущим годом выросла общая сумма задолженности за коммунальные услуги и составила более 132 млрд рублей (около 3 млрд. долл).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня на заседании российского правительства.

«К сожалению, по-прежнему проблемой является рост задолженности за коммунальные услуги. По состоянию на 1 ноября общий долг превысил 132 миллиарда рублей», - сказал Медведев.

По его словам, в прошлом году общая задолженность за коммунальные услуги в России составляла 113 млрд рублей (около 2,5 млрд долл.).

Кроме этого, Медведев распорядился уделить «отдельное внимание» объектам ЖКХ в аннексированном Крыму.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму подняли тарифы на комуслугиПо словам Медведева, Россия потратила «около четверти триллиона рублей» на финансирование объектов ЖКХ на территории аннексированного полуострова.

«Обращаю на это внимание. Это колоссальные средства, и поэтому люди вправе ожидать от региональных властей, поставщиков коммунальных услуг, управляющих компаний эффективной и слаженной работы», - сказал он.