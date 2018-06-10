"ЛНР" заплатила Украине за воду - миссия ОБСЕ
Представители группировки "ЛНР" передали украинской стороне деньги для погашения части задолженности за водоснабжение захваченной части Луганской области.
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Об этом сказано в отчете миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 8 июня.
"В Луганской области команда Миссии осуществляла мониторинг соблюдения локального режима тишины и способствовала, как сообщалось, передачи денежных средств из неподконтрольных правительству районов Луганской области, подконтрольных в счет оплаты услуг по водоснабжению", – говорится в нем.
Оплату водоснабжения неоднократно обсуждали на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, отмечают "Новости Донбасса".
22 июня 2017 года спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик сообщил, что был осуществлен второй платеж за воду для подконтрольной "ЛНР" территории.
10 сентября 2017 года состоялась третья передача средств из задолженности по водоснабжению ОРЛО.