"ЛНР" заплатила Украине за воду - миссия ОБСЕ

Оплату водоснабжения оккупированных территорий неоднократно обсуждали на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.

Представители группировки "ЛНР" передали украинской стороне деньги для погашения части задолженности за водоснабжение захваченной части Луганской области.

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Об этом сказано в отчете миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 8 июня.

"В Луганской области команда Миссии осуществляла мониторинг соблюдения локального режима тишины и способствовала, как сообщалось, передачи денежных средств из неподконтрольных правительству районов Луганской области, подконтрольных в счет оплаты услуг по водоснабжению", – говорится в нем.

Оплату водоснабжения неоднократно обсуждали на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, отмечают "Новости Донбасса".

22 июня 2017 года спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик сообщил, что был осуществлен второй платеж за воду для подконтрольной "ЛНР" территории.

10 сентября 2017 года состоялась третья передача средств из задолженности по водоснабжению ОРЛО.