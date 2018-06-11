Проект новых тарифов НКРЭКУ для столицы: тепло может подешеветь на 29%

С 1 августа 2018 года тариф "Киевтеплоэнерго" на производство тепловой энергии для нужд населения может составить 784,58 гривни/Гкал.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 14 июня рассмотрит вопрос утверждения с 1 августа 2018 года для коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" тарифа на производство тепловой энергии для нужд населения на уровне 784,58 гривни/Гкал.

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Об этом говорится в повестке дня регулятора.

Таким образом, по сравнению с действующими тарифами энергокомпании "Киевэнерго" (1104,96 гривни/Гкал), тариф на тепловую энергию для населения может уменьшится на 320 гривень/Гкал, или на 29%.

В то же время конечная стоимость услуги централизованного отопления будет зависеть также от новых тарифов на транспортировку и поставку тепла, что повлияет на конечную стоимость не так существенно.

Также сообщается, что комиссия намерена утвердить для компании тариф на отпуск электрической энергии на уровне 182,93 копейки/кВт-ч; на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 479,06 гривни/Гкал, учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов - 1 171,89 гривни/Гкал и для нужд других потребителей - 1 181,05 гривни/Гкал.

Все тарифы приведены без учета НДС.

Как сообщал УНИАН, имущество энергетического комплекса Киева было передано в управление "Киевэнерго" по соглашению с КГГА от 27 сентября 2001 года. Срок действия соглашения истек 31 декабря 2017 года, но Киевсовет продлил его сначала до 26 апреля 2018 года, чтобы отопительный сезон 2017-2018 годов прошел в нормальном режиме, а 24 апреля принял решение разделить процесс передачи имущества на два этапа - до 1 мая 2018 года передать имущество теплового хозяйства, а до 1 июля - генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод "Энергия"). Такое решение связано с тем, что Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не утвердила тарифы на тепло и электроэнергию для нового оператора - "Киевтеплоэнерго".