Стало известно, когда и где в Украине откроют первый магазин H&M

Магазин будет занимать площадь 2900 квадратных метров и предложит коллекции модной одежды, а также товары для дома H&M HOME.

Одна из крупнейших в Европе розничная сеть по торговле одеждой - шведская компания H&M в августе откроет первый в Украине магазин в киевском торговом центре Lavina Mall.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба H&M, магазин будет занимать площадь 2900 квадратных метров и предложит коллекции модной одежды, а также товары для дома H&M HOME.

"Мы чрезвычайно счастливы наконец открыть наш первый магазин в Украине! Это большая честь для нас - привезти стиль и сознательный шопинг в Киев, и вдохновлять поклонников моды на самовыражение. Также мы гордимся новыми сотрудниками! Нам удалось собрать идеальную команду для украинского рынка", - цитирует пресс-служба генерального директора H&M в Украине Доминика Фантачино.

Ранее в комментарии УНИАН пресс-секретарь H&M Хакан Андерсон сообщал, что компания планирует выйти на рынок Украины во второй половине 2018 года.

По информации СМИ, еще в октябре 2017 года H&M подписала контракт с ТРЦ Lavina Mall об открытии магазина.

Справка УНИАН. H&M (Hennes & Mauritz) — шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. Штаб-квартира в Стокгольме. H&M и связанные с ним бренды работают в 62 странах с более чем 4000 магазинов.