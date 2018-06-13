Контрактникам обещают 129 новых казарм в этом году

Всего запланировано построить 184 объекта.

В этом году планируется завершить строительство 129 казарм улучшенной планировки для военнослужащих по контракту.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге по реализации самого масштабного за время независимости Украины проекта строительства жилых комплексов для военнослужащих по контракту сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины полковник Александр Чергинец.

Он отметил, что на строительство казарм улучшенной планировки для контрактников в этом году в бюджете Министерства обороны предусмотрено почти 2,3 млрд грн.

"1 млрд из этой суммы - это средства, которые поступили на счета Министерства обороны Украины от конфискованного имущества", - отметил Чергинец.

Он добавил, что строительство уже организовано на территории военных городков по всей Украине.

"Всего планируется построить 184 объекта общей численностью 23 тысячи койкомест в 21-й области Украины", - сказал Чергинец.

По его словам, на сегодняшний день уже начаты процедуры закупок по 182 объектам.

Средняя ожидаемая стоимость одной казармы, согласно экспертным отчетам, добавил Чергинец, составляет 17,3 млн грн.

"Средняя стоимость, согласно заключенным договорам, составила 15,3 млн грн ... Экономия с помощью Prozorro составила почти 2 млн грн на одном объекте", - отметил представитель ВСУ.

В то же время, общая экономия по результатам торгов по 129 объектам, по которым уже заключены договоры, составляет 272,2 млн грн.

"Общее количество уже начатых работ - 124 объекта. На 11 объектах уже завершен первый этап строительных работ", - сообщил Чергинец.

Вместе с тем он отметил, что срок строительства одной казармы составляет 210 дней.

"На этот год мы планируем ввести, завершить строительство указанных 129 объектов, что составляет 2/3 от общего количества казарм ... И далее, в среднем где-то 50-60 объектов, мы планируем ввести в эксплуатацию в пределах первого полугодия в следующем году", - сообщил Чергинец.