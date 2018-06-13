Нацбанк спрогнозировал два сценария развития рынка жилья в Украине

По прогнозам НБУ, доходность строительства жилья в среднесрочной перспективе уменьшится из-за роста конкуренции и себестоимости.

Доходность строительства жилья в среднесрочной перспективе уменьшится из-за роста конкуренции и себестоимости, а спрос не будет превышать предложение.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины.

Отмечается, что рост конкуренции вызван сокращением участков под застройку и утверждением Минрегионом новых государственных строительных норм, которые, в частности, ограничивают допустимый процент застройки участка в зависимости от высотности застройки.

Также отмечается, что сейчас кредитование под приобретение жилья продолжает расти, но его объемы (1,48 млрд грн в 2017 году) практически не влияют на рынок. Поэтому даже если высокие темпы роста кредитования сохранятся, это не приведет к превышению спроса над предложением в среднесрочном периоде.

В НБУ отмечают, что возможны два сценария развития рынка жилья.

«При благоприятном спрос будет расти благодаря оживлению ипотечного кредитования, одновременно прирост предложения замедлится и станет регионально более диверсифицированным. В таком случае риски для финансовой стабильности в Украине будут минимальными. Зато при неблагоприятном сценарии предложение жилья в дальнейшем будет расти быстрее, чем спрос, а дисбаланс между ними углубляться», - говорится в сообщении.

При этом Нацбанк подчеркивает, что дополнительным фактором негативного сценария является то, что застройщики будут пытаться получить разрешительную документацию до того, как жесткие требования к благоустройству территории и развития инфраструктуры вступят в силу.

«Это может привести к всплеску строительства нового жилья в краткосрочном периоде. В случае реализации такого сценария вырастут риски для отдельных застройщиков, увеличится количество недостроев и ухудшится финансовое положение банков, кредитующих строительство и покупателей жилья», - говорится в сообщении.

В НБУ считают, что для того, чтобы снизить риски, важно обеспечить защиту покупателей квартир в новостройках и на законодательном уровне упорядочить правоотношения на первичном рынке жилья, развивать статистику рынка, а также требовать от банков придерживаться консервативных стандартов при кредитовании застройщиков.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году по сравнению с 2016 годом показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине вырос на 9% - до 10,206 млн кв. м.

При этом показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-марте 2018 года вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составил 1,854 млн кв. м.