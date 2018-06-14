Стартовали продажи POETICA

Жилой квартал будет построен возле парка им. Пушкина.

14 июня началась продажа квартир Жилого квартала POETICA. Проект реализует новый на украинском рынке недвижимости игрок – девелоперская компания ENSO. Жилой квартал будет построен возле парка им. Пушкина. Особенности комплекса POETICA в том, что возведение новых домов в этом районе создаст новые возможности для развития инфраструктуры на Шулявке без уплотнения жилой застройки.

«Жилой квартал POETICA» - первый из наших проектов жилой недвижимости, поэтому сегодня особенный день для всех нас. Мы уверены, что POETICA станет символом обновленной Шулявки – уютного и безопасного района. При выборе площадки мы руководствовались важным принципом: избежать строительства в густозаселенных кварталах. Расположение квартала продумано таким образом, что окна большинства квартир будут выходить в парк им. Пушкина», – отметил Рамиль Мехтиев, исполнительный директор ENSO.

Офис продаж расположен рядом со строительной площадкой комплекса, что позволит потенциальным покупателям и будущим владельцам квартир следить за ходом строительства. В офисе менеджеры готовы рассказать об условиях приобретения будущего жилья и ознакомить с разрешительной документацией.

Просторная зона ожидания, удобные места для переговоров и детский уголок для маленьких посетителей – все продумано для вашего комфорта при принятии такого важного решения, как приобретение квартиры.

График работы офиса продаж POETICA:

Пн - Пт: с 09:00 до 19:00

Сб, Вс: с 10:00 до 17:00