Гонконгский холдинг приобрел офисное здание в Лондоне за $1,32 миллиарда - СМИ

Для покрытия сделки холдинг использовал лишь четверть средств, вырученных в прошлом году от продажи 73-этажного небоскреба The Center в Гонконге.

Офисное здание в лондонском Сити, в котором размещается британское представительство крупнейшего швейцарского банка UBS, было продано гонконгским инвесторам за 1 миллиард фунтов стерлингов (1,32 миллиарда долларов).

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Об этой сделке сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

По ее данным, покупателем выступил конгломерат CK Assets, который был создан богатейшим гонконгским магнатом Ли Ка-шином, а сейчас управляется его сыном - Виктором Ли.

Речь идет о 12-этажном офисном здании, расположенном по адресу: Бротгейт, 5, рядом с главным железнодорожным узлом Сити - станцией Liverpool Street. По оценкам экспертов, доходность этой инвестиции составит порядка 5-6% в год.

Для покрытия сделки холдинг использовал лишь четверть средств, вырученных в прошлом году от продажи 73-этажного небоскреба The Center в Гонконге. Он был продан за 5,15 миллиарда долларов США, что стало рекордом на мировом рынке недвижимости.

"CK Assets продает активы по высоким ценам, а вырученные деньги использует для инвестирования в более дешевые объекты с большей доходностью", - прокомментировал нынешнюю сделку финансовый аналитик Рэймонд Чун.