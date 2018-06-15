В Украине на первых этажах домов могут появиться начальные школы

Минрегион рассматривает возможность проектирования встроенных в жилые дома начальных школ.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает возможность изменения государственных строительных норм для разрешения проектировать небольшие школы I-й ступени (начальных школ, 1-4 классы), встроенные в первые этажи жилых домов.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«В новых Государственных строительных нормах (ГСН) относительно градостроительства и детсадов есть возможность проектировать небольшие дошкольные учреждения, встроенные или встроенно-пристроенные в жилые дома. Мы инициировали такое изменение в связи с большим дефицитом детсадов, особенно в центральных районах крупных городов, где не всегда есть достаточно места, чтобы разместить отдельное заведение. По тем же причинам пока мы рассматриваем возможность проектировать по аналогичному принципу и небольшие школы I-й ступени - это начальные школы, 1-4 классы. Ведь сегодня около 50% городских школ является переполненными. Дети учатся по 35-40 учеников в классе или в несколько смен. А для малышей в первых классах это вообще сплошной стресс. Поэтому открытие небольших начальных школ на первых этажах домов не только станет удобным для родителей и детей, поскольку такая школа будет совсем рядом, но и создаст дополнительные места для школьников и обеспечит комфортные условия обучения», - написал он.

По словам Парцхаладзе, это позволит существенно уменьшить диспропорцию между жилищным строительством и социнфраструктуры, а также обеспечит жителей необходимыми и удобными социальными объектами.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2018 года в Украине позволят размещать небольшие детские сады, встроенные и встроенно-пристроенные в жилые дома. Соответствующая норма содержится в новом проекте ГСН «Планировка и застройка территорий».