"Киевтеплоэнерго" подало в суд на "Нафтогаз" с требованием "вернуть людям горячую воду"

Предприятие требует заключить договоры на поставку газа.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» обратилось в Хозяйственный суд г. Киева с иском к ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» о признании заключенными договоров о поставках природного газа.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Как заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, на «Нафтогаз Украины» постановлением Кабинета министров от 22 марта 2017 года №187 возложено спецобязательство о поставках природного газа. По его словам, действующее законодательство Украины, включая это постановление, не предусматривает права НАК «Нафтогаз Украины» отказать КП «Киевтеплоэнерго» в заключении договоров поставки природного газа.

«Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности. На сегодняшний день еще окончательно не определена сумма долга «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз», часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна», - сказал Пантелеев.

Он отметил, что неуступчивость «Нафтогаза» в вопросах жизнеобеспечения города и непонимание масштабных негативных последствий, к которым приведет отсутствие газоснабжения, может превратиться в чрезвычайную ситуацию регионального масштаба.

В КГГА напомнили, что с мая текущего года исполнителем услуги поставки горячей воды и отопления стало коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». Именно «Киевтеплоэнерго» после завершения соглашения с ПАО «Киевэнерго», которое действовало последние 16 лет, взяло на себя функции управления теплоэнергетического комплекса города и выполнения функции тепло- и водоснабжения в Киеве.

НАК «Нафтогаз» отказал КП «Киевтеплоэнерго» в заключении соглашения: газопоставляющая компания заявляет, что соглашение будет заключено только после того, как городское предприятие согласится взять на себя долговые обязательства предыдущего исполнителя услуг - ПАО «Киевэнерго».

В КГГА объясняют, что задолженность ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» составляет почти 5 млрд грн, из которых около 3 млрд грн - долги населения, 1 млрд грн - долг государственного бюджета за предоставленные льготы и субсидии, теплоснабжение бюджетных учреждений, разница в тарифах, а еще около 1 млрд грн - начисленных штрафов и пени.

Столичные власти настаивают на том, что вопросы правопреемства долгов и жизнеобеспечения города должны решаться отдельно и не зависеть друг от друга.

«Городские власти Киева обратились в Кабинет министров Украины как к представителю владельца компании НАК «Нафтогаз» и надеется на его помощь в недопущении в столице рисков возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера», - добавил Пантелеев.