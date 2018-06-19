В Украине усилят ответственность за нарушение закона об охране культурного наследия

Парламент одобрил законопроект, которым предусматривается повысить размеры штрафов за разрушение объектов культурного наследия и ввести штрафы за разрушение нововыявленных таких объектов.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия» (№8202).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 228 народных депутатов.

Целью законопроекта является усиление ответственности за нарушение законодательства об охране культурного наследия, которая приравнивала бы установленные законодательством санкции с масштабами нарушения и обезопасила в будущем потерю объектов культурного наследия.

Согласно законопроекту, при продаже памятника, только что выявленного объекта культурного наследия (их частей) с нарушением права привилегированной покупки соответствующий орган охраны культурного наследия в течение трех лет может обратиться в суд с иском о переводе на него прав и обязанностей покупателя, выплатив денежную сумму, которую по договору должен уплатить покупатель в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Как предусмотрено законопроектом, если в результате действий или бездействия владельца памятника, только что выявленного объекта культурного наследия (их частей) им угрожает повреждение или уничтожение, соответствующий орган охраны культурного наследия делает владельцу памятника, только что выявленного объекта культурного наследия (их частей) соответствующее предупреждение. Вместе с предупреждением соответствующий орган охраны культурного наследия направляет договор о выкупе памятника, только что выявленного объекта культурного наследия (их частей). Основанием для заключения такого договора является решение соответствующего органа государственной власти или местного самоуправления об условиях такого выкупа, его выкупной стоимости и источниках финансирования такого выкупа.

Согласно законопроекту, выкупленный памятник, только что выявленный объект культурного наследия (их часть) переходит в собственность государства или территориальной общины города, села, поселка. При этом выкупная цена памятника уменьшается на размер ущерба, причиненного памятнику незаконными действиями владельца или других лиц, на сумму налогов (сборов), задолженности по коммунальным платежам и на сумму расходов, связанных с заключением договора о выкупе объектов культурного наследия (оценка, регистрация и др.).

Законопроектом предусмотрено, что порядок выкупа памятника, только что выявленного объекта культурного наследия (их части), которые переходят в собственность государства, устанавливается Кабинетом министров Украины.

Согласно законопроекту, за проведение каких-либо работ на памятнике, только что выявленном объекте культурного наследия, их территории, охраняемой археологической территории, охранных зонах, исторических ареалах населенных мест без согласования и разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия, предусмотренных законом «Об охране культурного наследия», или с отклонением от них, предусмотрен штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также предусмотрен штраф за неперадачу в установленном порядке найденных во время археологических разведок, раскопок подвижных предметов, связанных с неподвижными объектами культурного наследия, на постоянное хранение в музеи (государственные фондохранилищ)а, в которых хранятся музейные предметы и музейные коллекции, которые являются государственной собственностью и принадлежат к государственной части Музейного фонда Украины в размере от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

За размещение наружной рекламы, вывесок, информационных табличек на памятниках, нововыявленных объектах культурного наследия, их территории и в зонах охраны, без письменного разрешения органа охраны культурного наследия предусмотрен штраф в размере от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, проектом закона вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что за доведение ответственным лицом объекта культурного наследия до его повреждения или уничтожения наказывается штрафом до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до шести лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией соответствующего объекта культурного наследия.

Умышленное незаконное уничтожение или повреждение объекта культурного наследия памятника местного значения наказываются штрафом до ста пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.