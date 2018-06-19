"Киевканал" начал бороться с должниками: перекрывает канализацию (видео)

Технологию выбивания долгов за коммуналку уже опробовали на жителях Троещины.

"Киевводоканал" получил разрешение на индивидуальное отключение должников в столице от канализации. Первыми на себе отключение испытали жители многоэтажных жилых домов на Троещине.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

При помощи устройства Chop-2008 от возможности использовать канализационный сток отключили жителей улиц Градинской и Бальзака.

Процедура выглядит приблизительно следующим образом. С чердака дома в квартиру должника опускают специальную заслонку. Она блокирует канализационный коллектор квартиры.

При этом все, что происходит внутри трубы оператор видит на мониторе через специальную камеру.

Специалист выбирает нужный этаж, находит квартиру и наглухо перекрывает выход сточных вод.

Одно из таких отключений записали на видео.

Житель многоэтажки, которому перекрыли канализацию, задолжал перед "Киевводоканалом" более 4 тысяч гривень. Сообщение об отключении от канализации было оставлено на дверях его квартиры.

Для разблокирования канализации нужно погасить долг перед "Киевводоканалом", а также оплатить услугу подключения к канализации. Ориентировочная стоимость такой услуги - 2 тысячи гривень.