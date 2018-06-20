Отель «Парус» в Днепре вернули в коммунальную собственность

Решение было принято из-за несоблюдения частной компанией, которой принадлежал отель, условий договора купли-продажи, а именно пункта, касающегося обеспечения безопасности.

Хозяйственный суд Днепропетровской области вернул гостиницу «Парус» в Днепре в коммунальную собственность территориальной общины. Решение в пользу департамента по работе с активами Днепровского городского совета было принято из-за несоблюдения ответчиком – частной компанией, которой принадлежал отель, условий договора купли-продажи, а именно пункта, касающегося обеспечения безопасности. Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

В течение последних нескольких лет на территории недостроенной гостиницы «Парус» было зафиксировано минимум 7 самоубийств. Кроме этого, на площадке долгостроя находили трупы, происходили несчастные случаи с тяжелыми телесными повреждениями. Среди погибших были несовершеннолетние.

В 2015 году городской совет обратилась к собственнику с требованием усилить охрану и меры безопасности, ведь, согласно договору купли-продажи, несоблюдение частной компанией мер безопасности является основанием для расторжения соглашения. И даже после этого несчастные случаи не прекратились.

Бывший владелец гостиницы имеет право в течение 20 дней подать апелляцию на решение Хозяйственного суда.

«Мы считаем, что оснований для отмены решения суда нет. Есть зафиксированные факты несчастных случаев, что свидетельствует о том, что компания «Ромбус-Приват» не справилась со своими обязательствами, которые прописаны в договоре. Кроме этого, за это время никаких работ по завершению строительства компания не вела, недостроенный отель в запущенном состоянии. Из-за невыполнения предприятием условий договора территориальная община лишена того, на что она рассчитывала при заключении соглашения», – отметил заместитель директора департамента правового обеспечения Днепровского городского совета Александр Духневич.

После завершения срока подачи апелляции будет проведена экспертиза, по результатам которой решат судьбу недостроя.

Напомним, частная компания «Ромбус-Приват» приобрела отель «Парус», что на Сичеславской Набережной, 5, еще в 2005 году.