В Украине отменили обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках

Обязательная норма по проектированию мусоропроводов будет сохранена только в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственную строительную норму (ГСН) и отменило обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажных жилых домах.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, соответствующие изменения содержатся в ГСН «Здания и сооружения. Жилые дома. Основные положения», которая официально вступает в силу с 20 сентября 2018 года.

«Осенью уже не будет действовать эта старая норма - обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках. Сейчас опубликовано и с 20 сентября официально вступает в силу ожидаемое и важное изменение в ГСН, которое отменяет ее. Теперь необходимость устройства мусоропроводов будет определяться исключительно с учетом приемлемой системы обращения с отходами в каждом населенном пункте. Считаю, что это важный шаг навстречу цивилизованным подходам к сортировке и переработке мусора", - отметил Парцхаладзе.

Он также напомнил, что обязательная норма по проектированию мусоропроводов будет сохранена только в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что Минрегион планирует до конца этого года пересмотреть еще 16 Государственных строительных норм (ГСН).