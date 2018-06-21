Сумма субсидий на коммуналку сократилась до 550 миллионов гривень

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-мае были назначены 897,2 тысячи семей.

Жителям Украины в январе-мае 2018 года были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 553,7 миллиона гривень, что в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте такжеВ Украине начали действовать новые правила предоставления субсидий: что нужно знать

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 368,4 миллиона гривень, в сельской – 185,3 миллиона гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-мае были назначены 897,2 тысячи семей. В городской местности субсидии назначены 410,1 тысячи семей, в сельской – 487,1 тысячи семей. По сравнению с январем-маем 2017 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось в 2,3 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае 2018 года по сравнению с маем прошлого года уменьшился на 59,1% – до 168,5 гривни.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году украинцам были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ на сумму 3,98 миллиарда гривень, что на 43,3% меньше, чем в 2016 году.