Строительные предприятия Украины снова увеличили объемы работ

Работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-мае составили 80% от общего объема.

Строительные предприятия Украины в январе-мае 2018 года увеличили объемы работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 1,8% – до 36,3 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 1% – до 19,87 миллиарда гривень, в том числе по строительству жилых зданий выросло на 2% - до 10,7 миллиарда гривень, а по строительству нежилых зданий снизилось на 0,1%, до 9,178 миллиарда гривень. Объем работ по строительству инженерных сооружений по сравнению с прошлогодним периодом вырос на 2,7% и составил 16,428 миллиарда гривень.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-мае составили 80% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 10,7% и 9,3% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период по объемам работ остались на уровне прошлого года – 8,953 миллиарда гривень, выполнив 24,7% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2016 годом на 20,9% – до 101,1 миллиарда гривень.

В 2016 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% – до 70,9 миллиарда гривень, а в 2015 году – снизили на 14,9%, до 55,9 миллиарда гривень.