Очередное подорожание: Нацкомиссия повысила тарифы для "Киевводоканала"

Для жителей многоэтажных домов в 2018 году тарифы увеличатся до 16,7 гривни за 1 кубометр.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила на 2018 год тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на 8-11%.

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Соответствующие решение было принято на очередном заседании комиссии 21 июня.

Согласно сообщению Киевской государственной администрации, для жителей многоэтажных домов тариф на услуги по централизованному водоснабжению, водоотводу (с использованием внутридомовых систем) вырастет на 8%, до 16,71 гривни с 15,49 гривни за 1 кубометр.

Тариф для жителей частного сектора и коллективных потребителей на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу увеличатся на 11%, до 15,78 гривни с 14,184 гривни за 1 кубометр.

Соответствующие постановления вступят в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании - газете "Урядовый курьер".

Справка УНИАН. "Киевводоканал" - коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотвода в Киеве, которое отвечает за забор, подъем воды из поверхностных из подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям. Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.