На реконструкцию Бортнической станции в Киеве выделят полмиллиарда

«Киевводоканал» объявил тендер на реконструкцию Бортнической станции аэрации на 556,55 млн грн. Срок выполнения работ составит почти 4 года.

Коммунальное предприятие «Киевводоканал» объявило тендер на выполнение строительных работ по объекту «Реконструкция сооружений первой очереди Бортнической станции аэрации» ожидаемой стоимостью 556,55 млн грн.

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Об этом говорится в системе государственных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, срок выполнения работ составляет 3 года и 10 месяцев.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 26 июля 2018 года, а сам аукцион состоится 31 августа 2018 года.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила на 2018 год тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод для «Киевводоканала» на 8-11%.

Справка УНИАН. «Киевводоканал» - коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотвода в Киеве, которое отвечает за забор, подъем воды из поверхностных из подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям. Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.