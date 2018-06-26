Утвержден план застройки Троещины на 20 лет: скандально известные «высотки Войцеховского» узаконили

Под жилой застройкой окажется больше половины площади, а плотность населения возрастет с 227 до 275 человек на 1 га.

Депутаты Киевского городского совета утвердили детальный план территории (ДПТ) площадью 410 га в пределах улиц Оноре де Бальзака, Милославской, Николая Закревского, Александра Сабурова в Деснянском районе города Киева.

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Как передает корреспондент УНИАН, ДПТ поддержало минимально необходимое для принятия решения количество депутатов - 61. Фракции «Самопомич» и «Свобода» не дали за это решение ни единого голоса.

Согласно утвержденному плану развития территории, разработанного на 20-летний период, площадь под жилой застройкой увеличится с нынешних 197,5 га до 226 га. При этом, если большая часть территории в настоящее время застроена, согласно документам Киевсовета, 10-22 и 16-25 этажными жилыми группами, то этажность перспективного жилья планируется выполнить «в пределах 27 этажей».

Согласно показателям ДПТ, плотность населения, которая сейчас составляет 227 человек на 1 га, на момент завершения реализации плана развития будет 275 человек на 1 га. В общей сложности численность населения за 20 лет в пределах территории увеличится с нынешних 93 тыс. человек до 112,7 тыс. человек.

Площадь участков под учреждениями и предприятиями обслуживания увеличится с 29,9 га до 30,7 га.

Но как уверяют в Киевсовете, кварталы новой застройки «будут полностью обеспечены» учебными заведениями. «Сейчас строится детское дошкольное учреждение на 280 мест. Также предполагается строительство общеобразовательной школы на 1080 мест», - говорится, в частности, в сообщении пресс-службы Киевсовета относительно утвержденного ДПТ.

Площадь зеленых насаждений увеличится за 20 лет, в соответствии с показателями ДПТ, на 2 га (с нынешней в 36,6 га до 38,9 га), но при этом в ближайший 5-летний период состоится её уменьшение на 7 га.

Территории под застройку другого назначения (деловой, производственной, складской, курортно-лечебной) уменьшатся в ходе реализации 20-летнего плана с 73,6 га до 41,7 га.

Киевсовет в свою очередь сообщает, что в ДПТ намечено строительство основных проезжих частей улицы Оноре де Бальзака по 3 полосы движения в каждом направлении. Предусмотрена реконструкция улицы Закревского с расширением проезжей части до 15 м. Предусмотрено продолжить улицы Милославская и Цветаевой. «В пределах ДПТ намечено строительство велосипедных дорожек вдоль магистральных улиц. Основные веломаршруты будут проложены по проспекту Маяковского и улице Оноре де Бальзака», - отмечается в сообщении пресс-службы Киевсовета.

Также сообщают в Киевсовете, что предусмотрено строительство комплексов многоэтажных гаражей. Общая вместимость составит 8650 машино-мест. «Вдоль проездов к жилым домам и общественным объектам предусмотрены открытые автостоянки для постоянного и временного хранения автомобилей», - отмечается в сообщении.

В Киевсовете также обращают внимание, что данное ДПТ узаконивает скандально известные «новостройки Войцеховского».

«Кроме того, соответствующий детальный план территории дает возможность пострадавшим инвесторам ЖК «Жемчужина Троещины» получить необходимые разрешительные документы на проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию своего жилья», - информируют в горсовете.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевсовете намерены утвердить проект решения «О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 13 ноября 2013 года №518/10006 «Об утверждении городской программы создания (обновления) градостроительной документации в городе Киеве». В марте председатель фракции «ВО «Свобода» в Киевсовете Юрий Сиротюк заявил, что этот проект узаконит 5 «домов Войцеховского», но в то же время откроет возможность плотной застройки Киева. По его словам, 212 детальных планов территорий, о которых говорится в проекте решения - все скандальные.

Рассмотрение проекта решения по требованию депутатов отдельных фракций несколько раз переносился. В результате, 17 мая Киевский городской председатель Виталий Кличко предложил как срочный включить в повестку дня указанный проект решения, введя в сессионный зал пострадавших инвесторов и подчеркнув, что их проблему нужно решать. В тот день из-за проекта решения в заседании Киевсовета в очередной раз объявили перерыв. Но через неделю документ был рассмотрен депутатами. В ходе его обсуждения 23 мая по инициативе депутатов из него исключили больше половины ДПТ и в результате дано согласие на разработку 100 планов развития. После принятия этого решения секретарь Киевсовета Владимир Прокопив поставил вопрос о включении в повестку дня следующего заседания проекта решения, которым утверждается непосредственно ДПТ микрорайона Троещина. Он объяснил, что без этого решения проблема инвесторов остается нерешенной.