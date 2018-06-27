Жилье в Британии подорожало до пятилетнего максимума

Темпы роста цен на жилье оказались минимальными за 5 лет, при этом эксперты прогнозировали еще большее замедление - до 1,7%.

Цены на жилье в Великобритании повысились в июне 2018 года на 2% в годовом исчислении.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой обзор крупнейшего ипотечного общества Великобритании Nationwide Building Society.

"Темпы роста оказались минимальными за 5 лет, при этом эксперты в среднем прогнозировали еще большее замедление - до 1,7%", - сообщает издание.

В мае британское жилье подорожало на 2,4%. По сравнению с маем цены в июне выросли на 0,5%, ожидался подъем на 0,3%.

Напомним также, что ВВП Великобритании в I квартале 2018 года, по второй оценке, вырос в годовом выражении на 1,2%, а в квартальном - на 0,1%.

По итогам минувшего года экономика страны увеличилась на 1,8%.