Жилой фонд в Украине за прошлый год вырос на 0,7%

Общая численность квартир на 1 января 2018 года достигла 17 миллионов.

Объем жилищного фонда Украины с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года вырос на 0,7% и составил 984,8 миллиона квадратных метров общей площади.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом жилищный фонд городских поселений составил 60,9% (599,4 миллиона квадратных метров) от общего фонда.

По данным Госстата, почти весь жилфонд (98,4%) размещался в жилых домах квартирного типа, тогда как площадь общежитий и жилых помещений в нежилых зданиях в общем объеме составила всего 1,6%.

Общая численность квартир на 1 января 2018 года составила 17 миллионов. Из них 19,5% – однокомнатные, 36,6% – двухкомнатные, а 32,6% – трехкомнатные. Еще 11,3% квартир имели 4 и более комнат.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем жилищного фонда Украины в 2016 году вырос на 0,4% и составил 977,9 миллиона квадратных метров общей площади. При этом жилфонд городских поселений составлял 60,7% (594 миллионов квадратных метров) от общего фонда.

Справка УНИАН. Жилищный фонд – количество зданий и сооружений, используемых под жилье, с относящимися к ним вспомогательными помещениями. Единицами учета жилищного фонда являются: жилое строение, жилое помещение, общая и жилая площадь. Жилыми считаются строения постоянного типа, вся площадь которых или не менее 50% площади предназначены для проживания.