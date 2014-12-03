Имущество украинских президентов начнут продавать "с молотка" не раньше весны

Аукционы государственного имущества, принадлежащего Государственному управлению делами, начнутся не ранее весны следующего года, сообщили Радио Свобода в Государственном управлении делами.

По данным ГУД, сейчас они составляют полный список имущества. Этот процесс должны завершить до конца декабря.

После этого список передадут Фонду государственного имущества, который должен провести оценку и ряд аукционов.

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