Аудиторы Счетной палаты обнаружили факты злоупотреблений на 600 миллионов гривень при строительстве жилья для военных

Это почти половина средств, которые были предусмотрены бюджетной программой строительства жилья для военных в 2016-2017 годах.

Аудиторы Счетной палаты обнаружили позорные факты коррупции и злоупотреблений во время строительства жилья для военнослужащих. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил народный депутат Украины Виктор Бондарь.

Еще 22 июня этого года, уточнил он, Счетная палата утвердила и обнародовала Отчет о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Министерству обороны Украины на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих в 2016-2017 годах, который обнаружил вопиющие нарушения в процессе как строительства, так и при закупке жилья для военных и злоупотребления на сумму свыше 600 миллионов гривен.

«Это почти половина средств, которые были предусмотрены бюджетной программой «Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих ВСУ» в 2016-2017 годах!», - уточнил Бондарь.

Виктор Бондарь подчеркнул также, что по последним данным Минобороны, по состоянию на начало 2018 года в очереди на получение квартир находится 46,3 тысяч семей военнослужащих. Из них почти 7000 семей ждет жилье уже более 20 лет. За последние 7 лет за государственные средства военные получили 4518 квартир. То есть государство обеспечило менее 10% от реальных потребностей.

В связи с этим, народный депутат отмечает, в Министерстве обороны должно быть немедленно проведено служебное расследование, а лица, причастные к махинациям и злоупотреблениям в процессе закупки жилья для военнослужащих, должны быть отстранены.

«Требуем также в ближайшую пятницу заслушать в парламенте министра обороны Украины относительно ситуации по обеспечению жилья военнослужащих. А также хотим услышать его комментарий по поводу отчета Счетной палаты. Требуем провести расследование! Это престиж украинской армии, это обеспечение наших украинских воинов, которые сегодня отдают жизнь за Украину, за ее будущее и стимул для украинских воинов, чтобы они знали, что государство обеспечит их жильем», - подчеркнул он.