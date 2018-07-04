В Днепре резко вырастут тарифы на водоснабжение

Городское коммунальное предприятие в Днепре объявило новые плановые тарифы на 2019 год.

В Днепре "Днепрводоканал" повысил плановые тарифы для водоснабжения на начало 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия "Днепрводоканал", передает Depo.Днепр.

Сейчас действующие тарифы составляют: за централизованное снабжение холодной воды — 7,980 грн/м3, а централизованное водоотведение — 5,232 грн/м3.

За централизованное снабжение холодной воды тариф (с использованием внутридомовых систем) увеличится с запланированного 9,2539 грн/м3 до 12,9044 грн/м3. Цена вырастет еще на 3,6505 грн/м3, или на 39,4%.

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За централизованный водоотвод тариф увеличится с запланированного 6,6032 грн/м3 до 9,2360 грн/м3. Цена вырастет еще на 2,6328 грн/м3, или на 39,9%.

Увеличение тарифа коммунальное предприятие обосновывает рядом факторов. Это уменьшение планируемых на 2019 год объемов реализации услуг и увеличение социальных выплат.

Также предприятие сообщило, что расходы на приобретение питьевой воды и за сброс сточных вод из систем централизованного водоснабжения и водоотведения на 2019 год выросли по сравнению с расходами 2018 года более чем на 15%.