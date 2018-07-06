Будет ли столица с горячей водой: «Нафтогаз» подал встречный иск на «Киевтеплоэнерго»

Параллельно судебному процессу между сторонами ведутся переговоры о разрешении сложившейся ситуации.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала встречный иск на коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» с требованием о взыскании задолженности за газ.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нафтогаза»

«4 июля 2018 года состоялось первое подготовительное заседание. Во время заседания было объявлено о предоставлении «Нафтогазом» встречного иска к «Киевтеплоэнерго» о взыскании задолженности за газ. «Киевтеплоэнерго» заявило ходатайство об отложении рассмотрения дела, которое судом удовлетворено», - сказано в сообщении.

Отмечается, что очередное рассмотрение дела назначено на 12 июля 2018 года.

Также в «Нафтогазе» сообщили, что параллельно судебному процессу между сторонами ведутся переговоры о разрешении сложившейся ситуации.

«Переговоры ведутся, и мы надеемся на конструктивное решение вопроса. Мы обязаны придерживаться четко определенных законом оснований, на которых можем заключить с новым предприятием договор на поставку газа», - отметили в компании.

Как сообщал УНАИН, 18 июня «Киевтеплоэнерго» подало в суд на «Нафтогаз» с требованием заключить договоры на поставку газа.

С 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». С 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получит в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»).

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет более 4 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства более 4 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что задолженность ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, поэтому вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Он отметил, что относительно 1,2 млрд грн между сторонами сейчас идет судебный спор.

Власти Киева предлагают решать проблему параллельно - предоставлять услуги киевлянам бесперебойно и решать спор в судебной плоскости или каким-то иным путем.