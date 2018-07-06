Суд передал в управление государству бывшую резиденцию Януковича "Межигорье"

Кроме того, в управление Нацагентству передали 100% уставного капитала ООО «Танталит» на общую сумму 146,63 млн грн.

Печерский районный суд города Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) арестованную резиденцию бывшего президента Украины Виктора Януковича «Межигорье».

Как говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений 5 июля, суд передал в управление государству ряд объектов, расположенных в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Речь идет о «Центре отдыха и здоровья», расположенном по улице Ивана Франко, 19, жилом доме №18, расположенном по ул. Ивана Франко, 18, доме №123-а, расположенном по ул. Межигорская, двух гаражах, доме площадью 619,6 кв. м и квартире площадью 239,40 кв. м.

Читайте также"Надра Украины" подала кассационную жалобу для возвращения "Межигорья" в госсобственность - Семерак

Кроме того, в управление Нацагентству передали 100% уставного капитала ООО «Танталит» на общую сумму 146,63 млн грн и земельный участок рекреационного назначения площадью 1,7688 га за пределами села.

«Обязать Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, обеспечить регистрацию прав управления и других вещных прав, возникающих на основании постановления следственного судьи о передаче Национальному агентству в управление имущества, на которое наложен арест», - сказано в постановлении.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году приказом Минприроды «Межигорье» было передано в управление компании «Надра Украины», которая в силу договора мены передала госсобственность частной компании «Мединвесттрейд». После этого из-за долговых операций «Межигорье» было передано другой частной компании «Танталит», которую связывают с семьей экс-президента Виктора Януковича, а компания «Мединвесттрейд» в 2011 году была объявлена банкротом.

1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры, по которым резиденция «Межигорье» в 2007 году была выведена из государственной собственности.

В конце ноября 2017 года Высший хозяйственный суд Украины принял решение, согласно которому резиденция «Межигорье» переходит в собственность государства.