Украинские города уже в начале следующей недели могут остаться без воды

Критическая ситуация сложилась из-за прекращения «Днепразотом» производства жидкого хлора.

Некоторые города в Украине из-за недостатка хлора могут остаться без централизованного водоснабжения, в других городах подача воды может быть значительно ограничена.

Как сообщает пресс-служба акционерной компании «Киевводоканал», в середине июня акционерное общество «Днепразот», которое является производителем жидкого хлора, используемого водоканалами для обеззараживания питьевой воды, предупредило, что прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. В связи с этим на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с дальнейшим обеззараживанием питьевой воды. На некоторых предприятиях отрасли остатков хлора осталось от недели до 20 дней.

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О сложившейся ситуации, ассоциация «Укрводоканалэкология» срочно уведомила правительство и СНБО с просьбой вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.

23 июня в Днепровской ОГА состоялось выездное заседание, на котором были якобы достигнуты договоренности с руководством «Днепразота» о возобновлении производства хлора.

«Но, к сожалению, до сих пор «Днепразот» не возобновил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью», - сказано в сообщении.

Также, по информации пресс-службы «Киевводоканала», для решения вопроса с реагентами для обеззараживания воды в системах централизованного питьевого водоснабжения проведено совместное совещание представителей водоканалов, поставщиков дезинфектантов, представителей поставщиков оборудования для альтернативных методов обеззараживания.

«В Украине есть компания, которая пытается организовать крупные поставки хлора в контейнерах автомобильным транспортом, но оформление разрешительных документов и других процедур занимает больше года. Более того, таких специализированных контейнеров недостаточно.

Поставки хлора в цистернах из Европы (Румыния) очень проблематичны. Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. В цистернах хлор получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города», - пояснили в пресс-службе компании.

«Итак, другой альтернативы на сегодняшний день, чем решение вопроса срочного запуска производства, нет», - подчеркивают в «Киевводоканале».

Таким образом, если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена, добавили в компании.