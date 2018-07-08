ОСМД увеличили сумму «теплых» кредитов в 5 раз

Согласно информации, в 2018 году в течение 2,5 месяцев 930 ОСМД привлекли 260 млн грн «теплых» кредитов, что почти вдвое больше суммы средств, полученных на утепление за весь 2017 год.

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года увеличили сумму «теплых» кредитов на энергоэффективные мероприятия в 5 раз - до 90 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

«В 2018 году ОСМД демонстрируют все большую заинтересованность в энергоэффективных мероприятиях по сравнению с предыдущими годами. Так, в июне этого года более 300 ОСМД воспользовались «теплыми кредитами» на сумму 90 млн грн, что почти в 5 раз превышает показатель июня прошлого года. Тогда около 90 ОСМД получили 18,5 млн грн «теплых» кредитов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг результатов действия программы демонстрирует, насколько увеличился спрос ОСМД на «теплые» кредиты.

«В 2018 году в течение 2,5 месяцев 930 ОСМД привлекли 260 млн грн «теплых» кредитов, что почти вдвое больше суммы средств, полученных ОСМД на утепление за весь 2017 год, а именно - 140 млн гривень», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что среди преимуществ участия в программе - возможность сэкономить на затратах при внедрении энергоэффективных мероприятий, уменьшить счета за коммунальные услуги, увеличить стоимость квартир в термомодернизованном доме.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2018 год предусмотрено 2 млрд грн на программы по энергоэффективности: 400 млн грн на программу «теплых» кредитов, 1,6 млрд - на Фонд энергоэффективности.

По оценкам Госэнергоэффективности, годовая потребность в финансировании программы «теплых» кредитов составляет 1,9 млрд грн.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.