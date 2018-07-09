В метро могут появиться туалеты

Минрегион рассмотрит возможность проектирования в метрополитене туалетов для пассажиров.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует рассмотреть введение нового изменения в государственную строительную норму (ГСН) относительно проектирования общественных туалетов для пассажиров на станциях метрополитена или при входах в них.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Вопрос наличия на станциях метрополитена туалетных комнат, доступных для обычных людей (пассажиров метро), не новый и периодически поднимается гражданами. Насколько мне известно, в Киеве даже создавали такую петицию, которую поддержали многие киевляне. То есть запрос у общества есть. Но проектирование публичных туалетов на станциях метрополитена в государственных строительных нормах сейчас не предусмотрено. Поэтому сейчас, обновляя ГСН относительно метрополитенов, мы решили также проанализировать и этот вопрос, и рассмотреть предложение о введении новой нормы, которая будет касаться возможности проектирования туалетов на станциях метро или при входе в них», - написал он.

По словам Парцхаладзе, необходимо проанализировать все технические возможности того, как это можно сделать.

«Нужно сделать оценку вопроса со всех сторон. Ключевые критерии: необходимость, безопасность и соотношение по стоимости. Возможно, на самих перронах станций делать это будет сложно технически. Альтернативные варианты - проектировать общественные туалеты при входе в метро или в подземных переходах. Это будет удобно для людей. Во многих странах Европы именно так и сделано, например, в подземках Лондона, Парижа или Рима работают такие туалеты», - отметил замминистра.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в действующей ГСН «Сооружения транспорта. Метрополитены» отсутствует норма по проектированию общественных туалетов для посетителей.

«Это объясняется возможной опасностью для пассажиров, недопущением закладки пожаро- и взрывоопасных предметов. Однако в ряде стран мира, в частности, во Франции, Великобритании, Австрии, Японии, Южной Корее, туалеты для пассажиров в метро являются распространенной практикой и пользуются спросом. Кстати, в Украине также есть примеры устройства туалетных комнат для пассажиров метро на некоторых станциях харьковского метрополитена», - отметил Парцхаладзе.

Как сообщал УНИАН, Минрегион предлагает обязательное обустройство туалетов для посетителей в крупных продовольственных магазинах. Соответствующая норма содержится в первой редакции проекта изменений в ГСН «Здания и сооружения. Предприятия торговли».

Согласно этой норме, общественные туалеты для посетителей следует проектировать в супермаркетах, гипермаркетах, гастрономах и крупных продуктовых магазинах с торговой площадью 2500 кв. м и более из расчета 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади. Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и обязательно иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.