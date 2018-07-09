Миллиардер Киван анонсировал новый крупномасштабный проект в Украине

Аднан Киван также подчеркнул, что для Украины развитие этого направления является весьма актуальным.

Крупнейшая инвестиционно-строительная компания КАДОРР Групп сдала в Одессе очередной 31й жилой комплекс на Большом фонтане. Свыше тысячи человек пришли на открытие Жемчужины (ред. название ЖК). Глава корпорации Аднан Киван посетил мероприятие со своей супругой и сыном и лично поздравил одесситов.

«Молитва, труд и терпение – мы всегда придерживаемся этих главных постулатов, поэтому все наши жемчужины сдаются в срок и всегда с таким же высоким качеством. Мы всегда рядом с вами, и я благодарен за ваше доверие. KADORR Group никогда вас не подведет. Я несу всю ответственность перед вами. Это правда бизнес с человеческим лицом, бизнес с Божьим благословением» - со словами «с Богом» глава КАДОРР Групп Аднан Киван перерезал красную ленту и открыл одесситам их Жемчужину.

«Мы ставим большие цели перед собой и строго выполняем перед людьми взятые на себя обязательства. Пока другие занимаются разглагольствованием, мы строим целые жилые кварталы, школы, торговые и бизнес площадки, инвестируем в развитие сельского хозяйства и многие другие отрасли страны. KADORR Group уже не один год доказывает, при грамотном подходе и порядочности в ведении бизнеса можно строить и развивать грандиозные проекты. Я благодарен Богу и рад, что сегодня столько людей имеют возможность жить и работать в достойных хороших условиях. Сейчас мы действительно вместе строим новую современную Одессу!» - поздравил одесситов Руслан Киван.

Компания по-прежнему остаётся лидером строительной отрасли страны, а ее дома признаются лучшими в Украине. На открытии Жемчужины глава Корпорации Аднан Киван анонсировал еще один новый крупнейший проект в сфере развития сельского хозяйства: «Сегодня мы уже строим элеваторы. Мы первая и самая крупная компания в Украине, которая будет перерабатывать сельскохозяйственную продукцию в таких масштабах и ставить ее на экспорт. Сейчас я говорю о плане в 10-12 млн тонн в год. Этот проект сам по себе очень большой. Объем наших инвестиций только в этом направлении составит более чем $ 400 млн.»

Аднан Киван также подчеркнул, что для Украины развитие этого направления является весьма актуальным. Компания планирует осуществлять экспорт сырья, а также уже готовой переработанной продукции в страны Арабского мира, которые на сегодня импортируют свыше 100 млн тонн в год. Для украинцев это обещает новые рабочие места и возможность значительного повышения уровня развития сельского хозяйства. Компания также продолжит строительство жилых комплексов в других городах Украины и за ее пределами. Глава КАДОРР Групп отметил, что Одесса один и самых красивых и перспективных городов Украины, который нуждается в крупных финансовых вложениях. На сегодня Аднан Киван является самым крупным инвестором всего Юга страны.