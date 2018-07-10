Перепродать награбленное: друзья Путина скупают в Крыму украинские санатории (видео)

13:28, 10 июля 2018
Недвижимость
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За 4 года оккупации самопровозглашенная власть Крыма национализировала более 400 украинских объектов общей стоимостью более 4 миллиардов гривен. 

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші" на 1+1. За них украинская власть и бизнес судятся с РФ, но отдавать ни украденное, ни долги Кремль не спешит. Только перепродает награбленное. Продавать объекты решили якобы из-за "высокого уровня износа здравниц, который требует значительных инвестиций". Три легендарных санатория - Ай-Петри, Дюльбер, Мисхор - продали за 1,5 миллиарда рублей. Это, примерно, около 620 млн гривень.

По словам эксперта, объекты приобрели с целью застройки. К торгам допустили только две фирмы. Обе связаны с российским олигархом, лучшим другом Владимира Путина - Аркадием Ротенбергом.

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Первая связана с фирмой Ротенберга "Стройгазмонтаж", которая строила Керченский мост. Второй фирмой якобы руководит генерал-полковник Владимир Зарицкий, бывший командующий ракетных войск и артиллерии РФ. Однако, учредительный капитал фирмы всего 12,5 тысяч рублей. 

Ранее на месте этих санаторией оккупанты хотели устроить игорную зону, но территория оказалась для этого слишком маленькой. Однако, откуда деньги у бывшего генерала, прослужившего всю жизнь в армии, неизвестно. Эксперты утверждают, что фирма Зарицкого лишь "прокладка", через которую объектами будут владеть другие.

По словам экс-министра туризма Крыма Александра Лиева, вероятнее всего эту территорию застроят дачами. 

Ранее сообщалось, что за последние четыре года в оккупированном Крыму много железных заборов, которые якобы должны защитить полуостров от "террористов".

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Теги: #Крым#Владимир Путин#санатории