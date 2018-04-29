Сколько украинцы заплатят за «коммуналку» и кто получит субсидии

Украинцы столкнулись в текущем году с ростом тарифов на электроэнергию, газ и другую «коммуналку». Однако главный «сюрприз» - впереди. В декабре жители городов получат платежки за теплоснабжение, в которых суммы к оплате значительно превысят прошлогодние показатели. В среднем по Украине правительство анонсировало рост тарифов на жилкомуслуги на 40%, однако, к примеру, в Киеве, тариф для потребителей без счетчиков вырос в 3 раза(!)

Вместе с тем, в Кабмине признали, что новые тарифы будут по карману далеко не всем и пообещали разработать самую масштабную за годы независимости программу защиты малообеспеченных. Как уверял премьер-министр Арсений Яценюк, различные субсидии и компенсации будут предоставлены трети населения страны. Однако эксперты уверяют, что в действительности получить государственную помощь в условиях роста тарифов смогут далеко не все нуждающиеся. По мнению аналитиков, это может вызвать всплеск негодования у населения и привести к массовым неплатежам за коммуналку.

Плата за независимость

Сразу же после прихода на премьерский пост Арсений Яценюк призвал украинцев затягивать пояса и готовиться к значительному росту тарифов за ЖКУ. Таковой, по его словам, должна была стать плата за газовую и в целом - общегосударственную независимость от России. При этом премьер-министр отметил, что необходимость повышения тарифов на газ для населения назрела уже давно, а бездеятельность предыдущей власти в этом вопросе привела к фактическому банкротству «Нафтогаза» и преддефолтному состоянию страны. Как пояснял Яценюк, решение о повышении тарифов позволит избежать банкротства Украины и восстановить энергетический баланс. Предполагалось, что тарифы на жилкомуслуги вырастут в среднем на 40% по всей Украине. Однако в некоторых регионах рост оказался куда более существенным. К примеру, в Киеве тариф на холодную воду повысился более чем в 2 раза – до 3,9 грн/куб. м, а на горячую – на 70%, до 25,1 грн/куб. м. При этом киевляне, как и жители многих других городов, после повышения тарифов и ряда инициированных правительством законодательных изменений, направленных на реформирование жилищно-коммунального сектора, столкнулись с начислением заоблачных сумм за воду. По словам директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, наибольшие к оплате суммы в столице получили граждане без квартирных счетчиков, которым плата за воду рассчитывалась по нормам потребления и показаниям домовых приборов учета. Сумма оплаты у таких потребителей в некоторые месяцы доходила до тысячи гривен, из-за чего в «Киевводоканал» был невиданный вал звонков от негодовавших киевлян.

«Сейчас «Киевводоканал» практически отказался от начисления по нормативам. Для потребителей без квартирных счетчиков он насчитывает плату по домовому. Это плохо тем, что потребителям приходится платить за все потери, которые есть в домовых сетях, а ведь сети порой не ремонтируются десятилетиями и там потери огромные. В подвале где-то течет, еще где-то, а платить за это должны жильцы, у которых нет счетчиков», - негодует Сергиенко.

По его словам, платить неоправданно завышенные суммы вынуждены более половины жителей столицы, ведь из почти миллиона киевских квартир всего 426 тысяч - со счетчиками. «Поэтому к повышению тарифов надо добавить еще и это «повышение», - отмечает Сергиенко.

Впрочем, главный «сюрприз» для всех украинцев впереди, ведь в декабре граждане получат первые полноценные начисления за теплоснабжение, из-за чего общая сумма платежей за ЖКУ существенно вырастет. Следует отметить, что в правительстве не были до конца честными, говоря о реальном повышении тарифов на тепло для населения. В частности, комментируя рост тарифов в Киеве заместитель главы Минрегиона Андрей Белоусов отмечал, что повышение составит около 60%. Однако при этом чиновник не уточнил, что для потребителей без счетчиков, которых в Киеве, по оценкам экспертов, не менее 2/3 от общего количества, тарифы на тепло выросли в 3 раза – до 9,22 грн/кв. м. Таким образом, к примеру, на отопление 2-комнатной квартиры площадью 70 кв. м в столице придется отвалить около 650 грн. Еще большие тарифы на теплоснабжение были установлены в Днепропетровске, Донецке, Луганске, Ривном и Сумах, где стоимость отопления 1 квадратного метра колеблется от 10,83 грн до 11,73 грн. Учитывая, что уровень доходов в этих городах существенно ниже столичного, их жителям придется еще сложнее.

Монополисты в плюсе, население в минусе

В текущем году правительство в условиях дефицита газа в стране снизило лимиты потребления «голубого топлива» в отопительный сезон на 30%. Из-за этого местные власти предупредили населения о возможном снижении температуры теплоносителя. С началом отопительного сезона это прочувствовали практически все украинцы, ведь батареи в большинстве домов иначе как «слегка теплыми» не назовешь. При этом платить за реально потребленное количество тепла смогут далеко не все, поскольку обеспечение жилого фонда счетчиками учета тепловой энергии, по данным Минрегиона, составляет менее 40%.

«Все почувствовали экономию газа – батареи в домах еле теплые, у многих и воду нельзя назвать горячей. При этом при отсутствии домового счетчика платить приходится сполна. Получается, что поставщики услуг, являющиеся монополистами, сжигают меньше газа, сокращая свои расходы, а потребитель, хоть и получает меньше тепла, должен рассчитываться по установленному тарифу», - подчеркнул Сергиенко.

При этом он добавляет, что действенных механизмов перерасчета начисленных платежей в Украине не существует: «Теоретически, если у вас холодно в квартире, вы можете вызвать комиссию из ЖЭКа, трех соседей, составить акт, предъявить претензию, потребовать перерасчет, но этот механизм практически не работает. Да и никто не хочет этим заниматься, понимая всю бессмысленность затеи», - поясняет эксперт.

По мнению экс-министра ЖКХ Алексея Кучеренко, вышеприведенная проблема легко разрешима путем оборудования всего жилого фонда счетчиками. Именно с этого, по его словам, и следовало бы начинать реформирование жилищно-коммунального сектора. С одной стороны, это позволило бы населению платить за реально потребленные услуги и стимулировало бы к экономии, а с другой – устранило бы массу возможностей для существующих на рынке схем «дополнительного заработка».

«Я вполне допускаю, что тарифы действительно нужно было повышать. Но прежде нужно было разобраться с существующими коррупционными схемами в «Нафтогазе» и поставщиков жилкомуслуг, являющихся монополистами на рынке. Кроме того, повышение тарифов должно сопровождаться жесткими методами государственного регулирования, - считает экс-министр. - В первую очередь, установить домовые счетчики тепла, что по Киеву стоило бы максимум 300 млн грн, но устранило бы систему злоупотреблений монополистов».

По словам Кучеренко, вместо этого правительство выбрало неказистый путь сокращения дефицита «Нафтогаза» в виде повышение тарифов, при этом предоставив монополистам время на оборудование потребителей счетчиками аж до 2017 года.

Неэффективные механизмы

Реформа жилищно-коммунальной сферы, по сути, пока не началась, у большинства населения нет реальной возможности экономить на потреблении, а в правительстве пообещали невиданную ранее программу защиты малообеспеченных слоев населения. В частности, после принятия ряда постановлений в Кабинете министров заверяли, что будет значительное увеличение количества получателей субсидий на оплату «коммуналки». Впрочем, по данным Госстата, пока что заявленного роста не наблюдается. По информации ведомства, в январе-октябре текущего года общий объем субсидий на оплату ЖКУ сократился на 42,8%, до 76,8 млн грн. При этом за отчетный период количество семей, получивших субсидии, уменьшилось более чем на 337 тыс. - до 693,4 тыс. При этом в ответ на запрос УНИАН в Минсоцполитики отметили, что столь существенное сокращение количества получателей субсидий по сравнению с 2013-м объясняется тем, что отопительный период начался в 2014 году позднее, чем в прошлом (в последние дни октября или начале ноября).

«По статистическим данным, в отопительный период 2013/2014 годов субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получали почти 1,3 млн семей, что составляло около 7,5% от общего количества семей в Украине. Ожидается значительный рост получателей субсидии в отопительный период 2014/2015 годов», - заверили в Минсоцполитики.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что помимо субсидирования, Кабмин дополнительно принял программу компенсации дополнительных затрат на оплату коммунальных услуг в условиях повышения тарифов. Согласно программе, право на получение компенсации будут иметь семьи, у которых среднемесячный совокупный доход за предыдущие 6 месяцев не превышал величины прожиточного минимума для семьи. К примеру, прожиточный минимум для семьи из 4 человек с 2 детьми школьного возраста, согласно действующим нормам, составляет 5008 грн. Если суммарный доход родителей меньше этой суммы, то семья имеет право на компенсацию. Она будет рассчитываться как разница между тем, сколько потребитель платил до и после повышения тарифов. Допустим, до роста стоимости жилкомуслуг семья платила за них 250 грн в месяц, а после повышения – должна платить 350 грн. В таком случае компенсация для этой семьи составит 100 грн.

В Минсоцполитики уверяют, что по предварительным расчетам право на получение компенсаций будут иметь около 3 млн семей, или 25% населения страны. Однако пока такая компенсация была назначена всего 0,2% от запланированного показателя.

«По оперативной информации на 21 ноября 2014 года, в органы социальной защиты населения за назначением компенсации обратились более 10,2 тыс. семей. Назначена такая компенсация около 6,1 тыс. семьям», - сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

При этом столь малое количество обращений за компенсациями в министерстве объясняют все тем же – поздним началом отопительного сезона. При этом в ведомстве прогнозируют значительно больший наплыв людей за субсидиями после получения платежек за ноябрь, когда в них будет включена плата за теплоснабжение. Но, по словам экспертов, получить данные компенсации смогут далеко не все нуждающиеся.

«Люди, которые готовили эту реформу и обещали увеличить количество субсидируемых, на самом деле – уменьшили его, так как утвержденный механизм жилищных субсидий недоработан, в нем множество спорных моментов, база для начислений – некорректная, а разобраться в условиях начисления сложно не только рядовым гражданам, но и специалистам социальной сферы. Скорее всего, субсидии не станут эффективным механизмом защиты», - считает Сергиенко.

Соглашается с ним и Кучеренко. По его словам, система субсидирования выстроена очень грубо и не покрывает все слои населения, которым нужна помощь государства.

Сергиенко считает, что все это в конечно итоге может привести к массовым неплатежам за коммуналку. А вот экс-министр ЖКХ уверен, что если государство не сможет наладить работу по защите населения в условиях повышения тарифов, вопрос уже будет стоять не в саботировании платежей, а в возобновлении массовых протестов по стране. «Поэтому вопрос субсидий и компенсаций для правительства является вопросом выживания, и в правительстве должны это понимать», - резюмировал Кучеренко.

Напоследок отметим: в конце ноября Яценюк признался, что правительству не удалось компенсировать дефицит «Нафтогаза» - меры по повышению тарифов не дали результатов из-за падения курса гривни. При этом в правительстве пока не намерены отказываться от ранее заявленного роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, вплоть до 2018 года. Так что, в новом году украинцев «обрадуют» очередным подорожанием «коммуналки».

Виктор Нагорский (УНИАН)