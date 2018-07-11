"Киевэнерго" угрожает арестовывать имущество должников без их ведома

Также исполнительной службой к должнику могут применяться другие меры принудительного взыскания – арест счетов и имущества, а также запрет на выезд за границу.

Принадлежащая Ринату Ахметову компания «Киевэнерго» заявляет о возможности ареста имущества должников без их ведома Исполнительной службой Минюста по решению суда с последующей реализацией этого имущества на аукционе.

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Об этом сообщает пресс-служба компании с уточнением, что сначала дело по задолженности передается в суд, если клиент не реагирует в течении 3-х месяцев.

«Отсутствие представителей должника по месту его нахождения не является препятствием для проведения исполнительных действий: на основании решения суда о принудительном проникновении в помещение опись и продажа имущества могут быть совершены и без участия должника», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, должник также вносится в Единый реестр должников, что позволит усложнить в дальнейшем оформление любых договоров об отчуждении или покупке имущества. Также Исполнительной службой к должнику могут применяться другие меры принудительного взыскания – арест денег и имущества или запрет на выезд за границу.

При этом «Киевэнерго» сообщает, что задолженность потребителей и госбюджета за тепло и горячую воду на 1 июля 2018 года составляет почти 3,8 млрд грн.

В качестве примера пресс-служба «Киевэнерго» сообщила о наложении ареста на счета компании «Украинско-немецкая клиника», которая задолжала за тепло энергопоставщику почти 200 тыс. грн.

"Теперь предприятие имеет дело с Исполнительной службой, у которой есть все полномочия для списания средств со счетов, описи, ареста и реализации на аукционе имущества общества", - сказано в пресс-релизе.

По информации "Киевэнерго", население задолжало компании за отопление и горячую воду почти 2,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». 22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что задолженность ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, поэтому вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Он отметил, что относительно 1,2 млрд грн между сторонами сейчас идет судебный спор.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.