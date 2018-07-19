Все лестницы в подземных переходах должны быть с поручнями посередине - новая норма для строителей
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит обязательную норму для строителей об установке разделительных поручней на лестницах подземных переходов при их реконструкции или строительстве.
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Соответствующая норма содержится в новой государственной строительной норме «Улицы и дороги населенных пунктов», которая вступает в силу с 1 сентября 2018 года, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
«Повышаем безопасность движения на лестнице подземных переходов. С 1 сентября вводится важная инициатива по этому поводу - на лестнице подземных переходов при их реконструкции или строительстве должны проектироваться разделительные поручни», - сообщил Парцхаладзе.
По его словам, это даст возможность упорядочить потоки людей на вход и выход, минимизировать возможные стыки и давки, а также создаст условия для безопасного движения.
«Особенно удобным это будет для пожилых людей и в зимний период», - отметил он.
Нормы распространяются на новое строительство, реконструкцию и капремонт улиц и дорог в населенных пунктах.
Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.