Все лестницы в подземных переходах должны быть с поручнями посередине - новая норма для строителей

В министерстве считают, такое решение повысит безопасность движения на входе и выходе из подземного перехода.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит обязательную норму для строителей об установке разделительных поручней на лестницах подземных переходов при их реконструкции или строительстве.

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Соответствующая норма содержится в новой государственной строительной норме «Улицы и дороги населенных пунктов», которая вступает в силу с 1 сентября 2018 года, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Повышаем безопасность движения на лестнице подземных переходов. С 1 сентября вводится важная инициатива по этому поводу - на лестнице подземных переходов при их реконструкции или строительстве должны проектироваться разделительные поручни», - сообщил Парцхаладзе.

По его словам, это даст возможность упорядочить потоки людей на вход и выход, минимизировать возможные стыки и давки, а также создаст условия для безопасного движения.

«Особенно удобным это будет для пожилых людей и в зимний период», - отметил он.

Нормы распространяются на новое строительство, реконструкцию и капремонт улиц и дорог в населенных пунктах.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.