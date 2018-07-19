В Кабмине рассказали субсидиантам, как получить "живые" деньги за сэкономленный газ

Субсидиантам для получения 700 грн за сэкономленный зимой газ необходимо подать заявление до 1 сентября.

Субсидиантам для получения компенсации в размере 700 грн за сэкономленный зимой газ необходимо до 1 сентября подать заявление в управление соцзащиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

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Об этом сообщается на правительственном сайте, посвященном энергоэффективности.

"Так же, как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами эквивалент стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

Как сообщал УНИАН, выплата «живых» денег в рамках правительственного проекта по монетизации части сэкономленных субсидий осуществляется правительством второй раз. Это первый шаг перехода к полной монетизации льгот и субсидий. В прошлом году денежное вознаграждение от правительства за сэкономленные энергоресурсы получили 1,755 млн украинских семей.