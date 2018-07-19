Нацкомиссия утвердила тарифы для "Киевтеплоэнерго" на свет и тепло

Утвержденные тарифы практически не отличаются от тарифов для компании "Киевэнерго".

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила тарифы на отпуск электроэнергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 для коммунальной компании "Киевтеплоэнерго", которая будет управлять тепловыми сетями и генерирующими активами столицы после завершения действующего соглашения с "Киевэнерго".

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Согласно сообщению пресс-службы Киевской городской госадминистрации, соответствующее решение регулятор принял 19 июля.

"Таким образом, на сегодня "Киевтеплоэнерго" имеет все необходимые разрешения и лицензии для полноценной работы, и городская власть надеется, что в ближайшее время будет решен вопрос заключения соглашения (о поставках газа - УНИАН) с "Нафтогазом" для стабильного снабжения услуг киевлянам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с 1 августа тариф компании на отпуск электрической энергии составит 182,83 копейки/кВт-ч; на производство тепловой энергии для нужд населения - на уровне 783,09 гривни/Гкал; на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 476,04 гривни/Гкал, учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов - 1 185,21 гривни/Гкал и для нужд других потребителей - 1 184,57 гривни/Гкал.

Ранее в НКРЭКУ отмечали, что эти тарифы практически не отличаются от тарифов для компании "Киевэнерго".

Как сообщал УНИАН, имущество энергетического комплекса Киева было передано в управление "Киевэнерго" по соглашению с КГГА от 27 сентября 2001 года. Срок действия соглашения истек 31 декабря 2017 года, но Киевсовет продлил его сначала до 26 апреля 2018 года, чтобы отопительный сезон 2017-2018 годов прошел в нормальном режиме, а 24 апреля принял решение разделить процесс передачи имущества на два этапа - до 1 мая 2018 года передать имущество теплового хозяйства, а до 1 августа - генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод "Энергия"). Такое решение было связано с тем, что Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не утвердила тарифы на тепло и электроэнергию для нового оператора - "Киевтеплоэнерго".