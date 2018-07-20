Илья Кива: монополист на рынке жидкого хлора — не «Днепроазот», а посредники

Глава СПУ опроверг обвинения в адрес «ДнепрАзота» в том, что предприятие якобы занимается шантажом.

Критическая ситуация с жидким хлором на украинских водоканалах вызвана политикой власти, работающей не на поддержку химической промышленности, а на то, чтобы дать нажиться посредникам.

Об этом в эфире Эспрессо-ТВ заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Коммунальное предприятие Аульская переливная станция в Днепропетровской области, которая получала хлор для очистки водопроводной воды, отдали на 50 лет за 60 тысяч гривен в месяц частной компании. Этот частник теперь покупает хлор по 10 тысяч гривен у «ДнепрАзота», а продает по 30 тысяч», — сказал он.

Кива отметил, что такие посредники существуют во всех областях.

«Власть дает возможность наживаться посредникам, а не зарабатывать производителю. «ДнепрАзот» мог бы поднять цену хлора до уровня посредников и компенсировать повышение цены на газ. Но Антимонопольный комитет это запрещает. Поэтому посредники продают хлор втридорога, не давая возможность выжить предприятию. Это они являются монополистами, а отнюдь не «ДнепрАзот», — заявил лидер Соцпартии.

Кива опроверг обвинения в адрес «ДнепрАзота» в том, что предприятие якобы занимается шантажом.

«Предприятие не может работать без прибыли. И когда правительство повышает ему цену на газ до непосильного уровня, оно останавливается. Ведь, работая в убыток, оно не сможет платить зарплаты своим сотрудникам. Но даже в таких условиях профком «ДнепрАзота» принял решение о запуске производства. Несмотря на позицию властей, не желающих устанавливать справедливую цену на газ. Ведь работники предприятия, в отличие от власти, понимают, насколько важно не допустить коллапса с подачей водопроводной воды в наши дома. И это, к слову, еще одно доказательство того, что ни о каком шантаже не может быть и речи», — сказал он.

Политик также сообщил, что был создан профсоюз промышленников, который, по его словам, станет мощным профсоюзным движением и будет отстаивать интересы рабочих, защищать их право на труд.

«Сегодня профсоюз уже должен быть зарегистрирован. И он будет действовать не в угоду власти, не в угоду олигархам, а на благо трудовых коллективов», — заявил Илья Кива.

Предприятие «ДнепрАзот», которое находится в городе Каменское Днепропетровской области, остановило работу в начале июля из-за того, что правительство подняло цену на газ для химической промышленности. В результате этого без работы осталось более 4 тысяч человек.