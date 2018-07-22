В Украине стабилизировалась работа всех водоканалов

В «Укрводоканалэкология» подчеркивают, что обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, но достаточная для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения.

Ситуация с поставками жидкого хлора в Украине стабилизировалась, все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.

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Об этом сообщает ассоциация «Укрводоканалэкология» в Facebook.

«АО «Днепроазот» возобновляет работу хлорной группы цехов. В настоящее время на предприятии завершены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что у предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по более низким ценам, но есть потребность в дополнительной проработке вопросов доставки.

В «Укрводоканалэкология» подчеркивают, что обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, но достаточная для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения.

Между тем Госпродпотребслужба вместе со специалистами водоканалов сейчас ведет проверку на местах с отбором проб воды и дополнительным контролем за качеством.

Как сообщал УНИАН, «Днепроазот» после завершения ремонта заявил, что с 15 июня останавливает работу на неопределенный срок из-за высоких цен на газ для промышленности.

В связи с тем, что «Днепроазот» является единственным в стране производителем жидкого хлора, применяемого на водоканалах для обеззараживания воды, ситуация с водоснабжением в Украине стала критической.

На данный момент практически все предприятия химической отрасли несут огромные убытки из-за высоких цен на газ: уже давно простаивает Одесский припортовый завод, а «Черкассыазот» работает на импортном аммиаке.

20 июля пресс-служба «Днепроазот» сообщила, что предприятие возобновляет работу цехов хлорной группы.