Сумма субсидий на коммуналку в первом полугодии сократилась в 4 раза

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-июне были назначены более 2 миллионов семей.

Жителям Украины в январе-июне 2018 года были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 667,3 миллиона гривень, что в 4,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 474,2 миллиона гривень, в сельской – 193,1 миллиона гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-июне были назначены 2,025 миллиона семей. В городской местности субсидии назначены 1,26 миллиона семей, в сельской – 764,51 тысячи семей. По сравнению с январем-июнем 2017 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось 44,8%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июне 2018 года по сравнению с июнем прошлого года уменьшился на 38,9% – до 100,7 гривни.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году украинцам были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ на сумму 3,98 миллиарда гривень, что на 43,3% меньше, чем в 2016 году.