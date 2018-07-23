Часть киевского Главпочтамта сдадут в аренду

В аренду сдается фасадное помещение с отдельным входом с Майдана Незалежности и круглосуточным доступом объекту, стартовая цена - 760 тыс.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» объявила тендер на сдачу в аренду первого этажа здания Главпочтамта в Киеве под размещение отделения интернет-супермаркета, сообщил директор по недвижимости и инфраструктуре «Укрпошты» Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

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«В рамках проектов повышения эффективности использования площадей, передаются в аренду не только свободные помещения, но и пересматривается функциональное использование занятых площадей по всем 5500 зданиям и сооружениям «Укрпошты». Сейчас выставляется на Prozorro право аренды 1500 кв. м первого этажа на Главпочтамте», - сообщил он.

По словам Сенниченко, компания ограничила виды деятельности в данном помещении, исключив аренду помещения под рестораны, предоставление финансовых и почтовых услуг, азартные игры.

Он отметил, что «Укрпошта» планирует открыть в Главпочтамте мультибрендовый интернет-супермаркет, с которым заключит контракт о предоставлении услуг по доставке.

Также директор по недвижимости и инфраструктуре компании сообщил, что осенью в Главпочтамте проведут модернизацию.

Как сообщается в системе электронных аукционов «Prozorro. Продажи», под аренду предоставляется фасадное помещение с отдельным входом с Майдана Независимости и доступом к объекту 24/7. Стартовая цена составляет 760 тыс. грн в месяц, размер минимального шага повышения – 40 тыс. грн. Арендная площадь составляет 1510 кв. м.

Как сообщал УНИАН, "Укрпошта" первой среди госпредприятий начала сдавать в аренду недвижимость через "Prozorro.Продажи". По результатам проведения аукционов стартовая цена аренды помещений выросла в среднем в 3 раза. Общий доход от передачи в аренду недвижимости, не задействованной в производственном процессе компании, с сентября 2017 года составил более 20 миллионов гривен.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.