В Украине с начала года выросли объемы строительства

Строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 5,6% до – 11,2 миллиарда гривень, выполнив 23,3% от общего объема работ в стране.

Строительные предприятия Украины в январе-июне 2018 года увеличили объемы работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 2,8% – до 48 миллиардов гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Читайте такжеВ Киеве стало больше незаконных новостроек (список )

В частности, объемы работ по строительству зданий за отчетный период сократилось на 1,2% – до 24,64 миллиарда гривень, в том числе по строительству жилых зданий снизились на 2,3% - до 12,79 миллиарда гривень, а по строительству нежилых зданий не изменились и составили 11,85 миллиарда гривень. Объем работ по строительству инженерных сооружений по сравнению с прошлогодним периодом вырос на 7,5% и составил 23,38 миллиарда гривень.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-июне составили 78,6% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 12% и 9,4% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 5,6% – до 11,2 миллиарда гривень, выполнив 23,3% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2016 годом на 20,9% – до 101,1 миллиарда гривень.