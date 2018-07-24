В Украине подорожали квартиры

Квартиры на вторичном рынке в первом полугодии подорожали на 3,5%. Стоимость квартир на первичном рынке в первом полугодии выросла на 5,4%.

Квартиры на вторичном рынке в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года подорожали на 3,5%, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

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Как отмечается в сообщении, больше всего подорожали однокомнатные квартиры – на 5,6%, при этом двухкомнатные квартиры выросли в цене на 3,6%, а трехкомнатные – на 1,2%.

Что касается стоимости квартир на первичном рынке, то в первом полугодии 2018 года они подорожали на 5,4%. Новые однокомнатные квартиры подорожали на 7%, двухкомнатные - на 4,9%, а трехкомнатные – на 3,2%.

В сообщении Госстата отмечается, что все данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, квартиры на вторичном рынке в 2017 году подорожали по сравнению с 2016 годом на 4,5%, на первичном рынке - на 4,7%.