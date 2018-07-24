Секретариат Кабмина обвинили в саботаже создания рынка жилищно-коммунальных услуг

Закон «О жилищно-коммунальных услугах» был принят Верховной Радой 9 ноября 2017 года.

Секретариат Кабинета министров Украины саботирует создание в стране рынка жилищно-коммунальных услуг путем непринятия подзаконных нормативно-правовых актов, необходимых для вступления в силу Закона "О жилищно-коммунальных услугах" (ЖКУ).

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«Блокирование создания рынка жилищно-коммунальных услуг происходит в секретариате Кабинета министров. Ведь, есть разработанные подзаконные акты, которые прошли регуляторные процедуры, согласование центральными органами исполнительной власти и оказались в секретариате Кабмина. То есть у министра Кабинета министров. И там идет блокирование. Это происходит потому, что там есть часть людей со старым кругозором – думают, что собственники не могут сами эффективно управлять своим имуществом», - сообщила замглавы комитета ВР по вопросам строительства и ЖКХ Алена Бабак, комментируя вопрос о том, кто блокирует создание рынка ЖКХ-услуг в Украине.

По словам Бабак, этот саботаж поддерживается несколькими органами местного самоуправления. «Они в ухо секретариату вкладывают мысли – невовремя, некстати, люди не готовы. Они это делают потому, что у них есть свои коммунальные предприятия, которые очень долгое время осваивают бюджетные деньги. Поэтому сознательно создаются барьеры», - отметила депутат.

Также, по словам Бабак, блокируют реформу ЖКХ некоторые бизнесмены.

«Застройщики, которые построили новые дома, также создали свои компании по обслуживанию жилья. В связи с этим люди не могут забрать свои дома. Есть пример, когда люди в элитной новостройке забрали дом в ОСМД у застройщика. Дошло до физического давления на участников инициативной группы», - отметила она.

Бабак добавила, что есть мэры или политики, которые создали свои компании по обслуживанию жилья, и они не хотят терять прибыльный бизнес. «Они сидели на квартирной плате, а теперь им люди говорят – мы будем сами выбирать управителя. Поэтому эти политики создают искусственно преграды – говорят людям, что неправильно оформлены протоколы, поддельные подписи, затягивают в судах. То есть делают все, чтобы показать, что реформа не действует», - сказала депутат.

При этом Бабак привела пример осваивания бюджетных денег в жилищно-коммунальной сфере.

«Люди в Вишневом забирали дом в ОСМД. Они пошли по системе Prozorro, куда раньше не смотрели, и увидели, что на их дом было списано 300 тысяч гривен на капитальный ремонт лифтов. Это при том, что дом недавно сдан в эксплуатацию и он с новыми лифтами. Понятно, что кому-то выгодно иметь управляющую компанию и осваивать бюджетные деньги», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Закон «О жилищно-коммунальных услугах» был принят парламентом 9 ноября 2017 года. Представляя этот документ, народный депутат Алена Бабак сообщила, что, согласно ему, ЖЭКи должны лишиться монополии на рынке предоставления коммунальных услуг.

Закон предлагает выделить из квартирной платы услугу по обращению с твердыми отходами. Также внедряется типовой договор на управление домом, который предусматривает прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и платы за услуги по управлению.

При этом 7 июня Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает отсрочку введения в действие Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и Закона "О жилищно-коммунальных услугах» в части разделения тарифов за коммунальные услуги и штрафов за нарушение сроков установки счетчиков на тепло и воду.