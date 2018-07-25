Кабмин зарегистрировал Фонд энергоэффективности

А также назначил исполняющего обязанности директора фонда.

Кабинет министров зарегистрировал как юридическое лицо "Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности", работа которого позволит профинансировать проекты по сокращению потребления энергоресурсов в разных отраслях экономики, и назначил исполняющей обязанности директора фонда Юлию Головатюк-Унгуряну, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

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Согласно сообщению пресс-службы, функциональными обязанностями и.о. директора фонда будет наполнение уставного капитала, проведение переговоров с международными партнерами и донорами, введение внутренней документации и заключение контрактов с независимыми членами наблюдательного совета фонда.

"Но, главная задача и.о. директора фонда - как можно скорее запустить практическую реализацию программ фонда, которые будут предоставлять гражданам финансовую и техническую поддержку для реализации энергоэффективных мероприятий», - заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Он добавил, что ориентировочно в сентябре будет опубликовано объявление о начале конкурса на должности членов набсовета фонда.

По информации пресс-службы, до назначения и.о. директора фонда Юлия Головатюк-Унгуряну работала руководителем сектора реформы управления жилищным фондом и энергоэффективности Офиса поддержки и внедрения реформ при Минрегионе.

В частности, она отвечала за реализацию реформы энергоэффективности и разработку профильных законопроектов и подзаконных актов в этой сфере.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, целью которого является обеспечение эффективного использования финансовых средств, а также предоставление технической помощи для термомодернизации и энергетической модернизации жилого фонда.

В проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено, что общий объём инвестиций в программы по энергоэффективности составит 1,6 млрд грн, из которых 400 млн грн будут направлены на программу «теплых» кредитов, а остальное (1,2 млрд грн) – на финансирование Фонда энергоэффективности. Часть из этих средств (100 млн евро) будет предоставлена международными донорами - правительством Германии и Европейской комиссией.

В конце марта Кабмин утвердил положение о наблюдательном совете Фонда энергоэффективности, а в мае - порядок его формирования.